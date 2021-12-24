Destici: Seçim yardımı alan siyasi partiler holdingleşmiş; ihaleler yapıyorlar, tanıdıklarına iş imkânı sağlıyorlar, adeta devlet kurumlarına dönüştüler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi partilerin aldığı Hazine ve seçim yardımlarını eleştirdi. Anayasa’nın 68. maddesine atıfta bulunan Destici, “Seçim yardımı adil dağıtılmalı. Seçime giren her partiye adil dağıtılmalı. Hazine yardımı için Anayasa’da ‘yeterli miktar’ ifadesi yer alıyor. Kimseye muhtaç etme, ama devasa yardım da yapma demek. Bu yardımı alan siyasi partiler holdingleşmiş... İhaleler yapıyorlar, tanıdıklarına iş imkânı sağlıyorlar, adeta devlet kurumlarına dönüştüler” dedi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Destici, “Söz konusu partiler arasında yaklaşık 500 Milyon TL’si olan var” diye konuştu. “Tüm dünyada yaşanan, ülkemizde de ekonominin dengelerini temellerinden sarsan ekonomik kriz nedeniyle siyasi partilere yapılan Hazine yardımının, özellikle bu rakamların yeniden gözden geçilmesini istiyoruz” diyen Destici, “Hatta ve hatta Hazine yardımı da seçim yardımı da kaldırılsın. Siyasi partilerin üye aidatlarından, aday adaylarından, belediyelerden zaten gelirleri var” ifadelerini kullandı.

Hande Fırat: Acaba siyasi partilerin paraları da dövizde miydi?

Destici’nin açıklamalarını aktaran Hande Fırat, “Destici’nin açıklamaları insanın aklına birçok soru getiriyor. Acaba siyasi partilerin paraları da dövizde miydi? Eğer dövizde idiyse ne zaman bozdurdular? Keşke tek tek açıklasalar ve öğrensek” ifadelerini kaydetti.

Destici: Kur garantili mevduat doğru bir tercih

Destici, Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında rekor düzeyde değer kaybının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni ekonomi politikasına ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ümitsizliğe kapılmayalım. Kur garantili mevduat doğru bir tercih. Yeni ekonomik program başarılı olsun diye her türlü desteği vereceğiz. Muhalefette kriz devam etsin, vatandaş kaybetsin, erken seçim zorunlu olsun, iktidar kaybetsin bakış açısı doğru değildir. Yangına körükle gidilmez. İktidar başarılı olursa nimet topluma yansıyacak, başarısız olursa ise külfet. Başarısız olan iktidara seçmen sandıkta hesap sorar.”

Destici: Uzun tutukluluk ve uzun yargılamayı doğru bulmuyoruz

Öte yandan Destici Fırat’a, “Batı tarafından sürekli gündeme taşınan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ı aynı kefede değerlendirmiyoruz. Farklı suçlardan yargılanıyorlar. Ancak uzun tutukluluk ve uzun yargılamayı doğru bulmuyoruz” açıklamasında bulundu.

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