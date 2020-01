Destici: Hükümet, Türk-İş’in asgari ücret teklifini gözü kapalı kabul etmeli

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hükümet’in Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'nun (Türk-İş) vermiş olduğu asgari ücret teklifini gözü kapalı kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Destici, haftalık basın toplantısında ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda yapılacak olan Kudüs oylaması ile ilgili açıklama yapan Destici, “Kudüs olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'ne taşındı. Güvenlik Konseyi\'nin 15 üyesi var. Bu 15 üyeden 14 tanesi ABD\'nin ve Trump\'ın bu kararının yanlış olduğunu ve dolayısıyla da hükümsüz kılınması için el kaldırdı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri tek başına buna ‘Hayır’ dedi. Yani 14\'e 1 kaldı ve bütün dünyada yalnızlaştı. ABD\'nin bu derece yalnızlaştığı hadiseler çok enderdir ve işte bunlardan bir tanesini ABD yaşadı. Tabii bu kararı veto etti. 5 daimi ülkenin veto kararı var. Bunlardan birisi de ABD ve kararı veto etti. Yarın veto edilen bu karar New York’ta Amerika Birleşik Devletleri\'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda görüşülecek. Orada biz ümit ediyoruz ki yine, ABD dışındaki bütün ülkeler inşallah \'Evet\' oyu kullanacaklar ve ABD orada yalnızlığını daha büyük bir şekilde hissetsin. Tabii orada kararın alınabilmesi için üçte ikilik çoğunluk gerekiyor ve orada ABD\'nin ya da başka bir ülkenin veto hakkı da bulunmuyor genel kurulda. İnşallah biz yarınki oylamada üçte iki çoğunluğun çok üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail dışındaki bütün ülkeleri inşallah ‘Evet’ diyerek ABD\'nin aldığı bu kararın geçersiz olması için bir sonuç çıkacağını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

‘BİZ KUDÜS’TEN VAZGEÇMEYİZ’

Destici, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'ndan ne çıkacağı elbette önemlidir. Ama bizi bir dereceye kadar ilgilendirir ve ondan sonrasında da ilgilendirmez. Çünkü önemli olan tarihi gerçeklerdir ve önemli olan asıl olan şudur ki; Kudüs bizim Beyt- ül Makdis\'imiz, Dar -üs Selamımız\'dır. Kudüs bizim kutsal mekanlarımızın Mescid-i Aksa, Kubbet -üs Sahra başta olmak üzere bizim için kutsal olan mekanların bulunduğu bir beldedir. Kim hangi kararı alırsa alsın biz Kudüs\'ten vazgeçmeyiz, Kudüs İslam’ındır ve Filistin\'in başkentidir” dedi.

‘HANGİ BEDELİ ÖDEMEMİZ GEREKİYORSA ÖDERİZ’

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye haklı olarak tabi bölgedeki problemlerin çözümü için İran ve Rusya ile ve onun çevresinde oluşan ülkelerle, yapılarla önce Astana\'da daha sonra da Soçi\'de Suriye\'deki savaşın durdurulması ve çözüm için bir araya geldiler. Rusya ile Suriye konusunda Astana da başlayıp Soçi\'de devam eden bir süreç işletiyor olabiliriz ama bu bizim Rusya ile her konuda mutabık olduğumuz anlamına gelmez. Zaten olması da mümkün değil. Türkiye bugün hala Afrin başta olmak üzere hemen sınırının dibindeki bölgelerde PKK-PYD unsurları cirit atarken ve bunlar Amerika ve Rusya tarafından desteklenirken \'Evet\' diyemez. Bütün bunların ortadan kaldırılması gerekiyor ve o bölgedeki terör unsurlarının temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Türkiye önce biliyorsunuz Fırat Kalkanı Harekatı sonra İdlib operasyonu ve şimdi Afrin operasyonu hazırlıkları var. İnşallah ümit ediyoruz ve bekliyoruz ki en kısa zamanda Afrin operasyonu başlayacak ve Afrin den başlayarak Suriye\'nin kuzeyindeki tüm PKK\'lılar oradan temizlenecektir. Bu husus Türkiye\'nin geleceği ile ilgili ve bekası ile ilgili bir milli meseledir. Türkiye bunu asla ve kata hangi şartta olursa olsun göz yumamaz. Hangi bedeli ödememiz gerekiyorsa öderiz ama o bölgeyi temizlemek zorundayız.”

‘ÖNCELİK MİLLET DEĞİL KENDİ ÇIKARLARI’

Meclisteki bütçe görüşmelerinden çok başka konuların konuşulduğunu belirten Destici, “Hatta o konular üzerinden yumruklaşmalara kadar varan tartışmaların yapıldığını görmekteyiz. Bu da milletimiz adına üzüntü verici bir durumdur. Çünkü millet bütçeyi görmek istiyor. Millet bilmek istiyor. Bütçenin nelerden, hangi kalemlerden oluştuğunu gelirlerinin ne olduğunu, giderlerinin ne olduğunu bütçe denk midir, değil midir önümüzdeki süreçte enflasyon ne kadar olacak, faiz ne kadar olacak, cari açık ne kadar olacak, dış borç toplamı ne kadar, iç borç toplamı ne kadar, bunların faiz oranları nedir, burada milletin sırtına yüklenen yük nedir, bütün millet bunları görmek istiyor. Ama bakıyorsunuz bunların hiçbirisi gündemde değil. Çünkü herkes kendi siyasi çıkarının peşinde. Ne kadar taraftar toplayabilirim ne kadar tabanımı tutabilirim bütün bunun derdindeler. Öncelik millet değil, öncelik tamamen kendi çıkarları ve parti çıkarları” diye konuştu.

‘GÖZÜ KAPALI İMZALAYIN’

2018 yılı asgari ücret ile ilgilide açıklama yapan Destici, “Asgari ücretli deyip geçmeyin. 5 milyonun üzerinde asgari ücretlimiz var. Aileleri ile birlikte 20 milyonluk gibi bir kitleyi teşkil ediyorlar. Şu an aldıkları ücret en son Türk-İş’in ya da başka sendikaların, ya da araştırmacıların ortaya koyduğu sonuca göre açlık sınırı altında ücret alıyorlar. 2018 için Türk-İş ne istiyor. Net bin 893 liraya çıkartılmasını istiyor asgari ücretin. Buradan hükümete çağrımız şudur; bunu gözü kapalı imzalayın. Yani bin 893 liranın nesini tartışacağız. Açlık sınırının hemen üzerinde verilmiş bir rakam. Hükümetin gözü kapalı, hiç tartışmadan imzalamasını bekliyoruz” dedi.

Taşeron konusuna değinen Destici, “Sayın Başbakan açıklama yaptı. Bir, iki gün içinde taşeron yasasının netleşeceğini ve meclise getirileceğini ifade etti. Taşeron işçilerimizin de sabrı tükendi. Biz yılbaşından önce bütçe görüşmeleri ayın 22\'sinde sona eriyor, hemen onun akabinde bu taşeron yasasının meclise getirerek artık netleşmesini ve kadro bekleyen yüz binlerce taşeron işçi kardeşimize hakkı olan kadroların kendilerine verilmesini bekliyoruz” diye konuştu.



