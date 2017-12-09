Destici: Filistin'deki direşini destekliyoruz

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin ve Gazze\'de başlayan direnişi destek verdiklerini belirterek, \"Bu direnişi alkışlıyor, sonuna kadar da destekliyor ve yanlarında olduklarımızı söylüyoruz\" dedi.

Kızılcahamam\'da partisinin MKYK üyeleriyle kampa giren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici toplantı öncesi basın açıklamasında bulundu. Partisinin 25 yaşında olduğunu bildiren Mustafa Destici, İsrail\'in Kudüs\'ü başkent yapma girişimini eleştirerek şöyle konuştu:

\"Bu olay bardağı taşıran son damla olmuştur. Biz bu kararı şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz. Kudüs\'ün ortasına bir bomba bırakılmıştır. Fitne ateşi yakılmıştır. Ateşe benzin dökülmüştür. Eğer dönüş olmazsa önümüzdeki günlerde dinler savaşının da başlangıç fitilini yakmıştır. Başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam dünyasının tepkisi olmuştur. Çarşamba günü İstanbul da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı\'nda cesur kararların alındığı bir sonuç bildirgesiyle taçlandırılmalıdır ki, Trump da ne kadar büyük bir yanlış içerisinde olduğunu ve İsrail de sevincinin kısa süreceğini eğer bu hadsiz ve pervasızca tutumuna devam ederse bırakın Kudüs\'ü İsrail\'e başkent yapmayı, o coğrafya da İsrail diye bir devletin olamayacağını da aklına koyması gerekir. Aklı varsa bunu böyle yapması gerekir. İsrail\'in dört bir tarafı Müslümanlar ve İslam ülkeleri ile çevrilidir. Bugün böyle olabilir. Ama bugünün yarını vardır. Filistin ve Gazze\'de yapılan eylemleri sonuna kadar destekliyoruz. İsrail kafasının arayıp da bulamadığı eylemlere siyonistler sert bir şekilde karşılık verdi. Bir kardeşimiz şehit oldu. Yaralılarımız var. Şehidimize Allah\'tan rahmet yaralılarımıza Rabbim\'den acil şifalar diliyorum. Bu direnişi alkışlıyor ve sonuna kadar da destekliyor ve yanlarında olduklarımızı söylüyoruz.\"

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