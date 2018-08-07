Artı Gerçek yazarı Candan Yıldız, "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin "İdam teklifimizi 2 Ekim'de MEclis'e sunacağız" açıklamalarına ilişkin olarak, "Destici, Erdoğan’ın her defasında topu bilerek ve isteyerek Meclis’e atmasının alt metnini okuyamamış olmalı" dedi.

"Destici, 4 Temmuz’da "İdam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor" sözlerini hatırlamak istememiş" diyen Yıldız, "Olmaz mı olur, yapamazlar mı yaparlar… Ama denklemin sadece bir tarafı onlar" ifadesini kullandı.

Yıldız, "İnsanın yaşama hakkının elinden alınmasının, devletin şiddet tekeli üzerinden “yasal bir hakka” dönüşmesinin 'tartışılabilir' bulunmasından ziyade, bu alanın genişliği insanı ürkütüyor" yorumunda bulundu.

Yıldız, "Linç ruh halinin sirayetinin genişliğini gösteriyor. “Overdose” toplum, bir vakitler Nazizm dönemindeki “Beyaz terörü” çağrıştırıyor" diye yazdı.