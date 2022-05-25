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Politika

Destici'den Kılıçdaroğlu'na Erdoğan tepkisi: Siyasette bu tip yöntemlere asla başvurulmamalı

"Tümü yasal yollarla, kayıt altında, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum"

25 Mayıs 2022 15:57

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin olarak, "Tümü yasal yollarla, kayıt altında, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum" dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, dün sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarda bulunduğunu hatırlattı.

ABD'de 300 binin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığını belirten Destici, bunların önemli bir bölümünün öğrenimleri için ABD'de bulunduğunu söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, geçen eylül ayında New York'taki Türk Evi'nin açılışına katıldığı belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tümü yasal yollarla, kayıt altında, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum. Bu yalanın bir 'kaçış planı' şeklinde servis edilmesini ise hiçbir masum gerekçeyle, herhangi bir fikir ve ifade özgürlüğü izahıyla veya iyi niyetle, hiçbir şekilde yan yana getiremiyorum. Siyasette bu tip yöntemlere asla başvurulmamalıdır. Siyasi mücadelelerin, siyasetçilerin aileleri üzerinden yapılmasının çirkinliğiyle maalesef bir kez daha karşı karşıya kaldık."

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