Destici'den Akşener'e "Gezi Parkı" tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gezi Davası hakkında söylediklerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den tepki geldi.

Akşener, dün partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Akşener, "Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" ifadelerine yer vermişti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. BBP lideri, Gezi Parkı Davası'nı ve Gezi Parkı Davası'nda verilen tutuklama kararlarına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

"Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında bir adım öne geçme hırsı"

Destici, kişisel sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Batının da desteğiyle milletin oyuyla seçilmiş meşru hükümeti sokak kalkışmasıyla devirmek için planlandığı anlaşılan, bir sivil darbe girişimi olan Gezi Olaylarını Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında bir adım öne geçme hırsıyla 'milli şuurun ayağa kalkmasıdır' diye takdim ederek, kürsülerde 'kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat, meşveret' diyerek nutuk atanlara samimiyetle hatırlatırım ki; 1908’de emperyalistlerin oyunu ve tahrikiyle bu sloganlar atılarak 2.Abdülhamid Han tahttan indirildikten sadece 10 yıl içinde, (1908-1918 arası) Balkanlar başta olmak üzere, Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar, Adriyatik kıyıları, birer Türk Gölü olan Karadeniz ve Akdeniz bizden koparılıp, İstanbul ve Anadolu işgal edildi. Vatan parçalandı, Devlet yok edildi. Milyonlarca Türk ve Müslüman sürgün edilip katliama uğradı. Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? 'Tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? (Mehmet Akif Ersoy) Not: Tarihte yaşananları en iyi tarihçilerin bildiği de ilmi bir gerçekliktir"