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Destici: (Cumhurbaşkanlığı seçimi) AK Parti , MHP ve BBP ittifakıyla ilk turda biter

  Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜK  Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu ittifakın gerçekleşmesi halinde 2019 Kasım seçimleri birinci turda Allah'ın izniyle bitecektir

24 Ocak 2018 15:51

 

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜK  Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Bu ittifakın gerçekleşmesi halinde 2019 Kasım seçimleri birinci turda Allah\'ın izniyle bitecektir. Yani AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakıyla ilk turda biter\" dedi. 
Mustafa Destici, partisinin haftalık olağan basın toplantısını Şişli\'de bir otelde düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.  
Destici, bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik  AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin yapacağı \'ittifak\' üzerine partisinin kararı ve görüşlerinin ne olacağıyla ilgili soruları yanıtladı.  
16 Nisan referandumundan sonra Türkiye\'nin yeni bir sistemle yönetildiğini vurgulayan Destici, bu sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi için uyum yasalarının önemine dikkat çekti. Uyum yasalarının bir an önce çıkarılması gerektiğini belirten Destici,  BBP olarak bu hususta siyasi partiler yasasının değiştirilmesi, seçim kanununu değiştirilerek temsilde adaletin önündeki engellerin kaldırılması, seçim barajının kaldırılması ve seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesi gibi bir takım öneri ve tekliflerde bulunduklarını hatırlattı. 

\"BBP, BU İTTİFAKIN İÇİNDE OLACAKTIR\"
Mustafa Destici, \"Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Parti ile yaptığımız görüşmelerde onların da bu hususta olumlu olduklarını gördük. Daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında da \'ittifak\' görüşmeleri yapıldı. Büyük Birlik Partisi olarak, bu \'milliyetçi\', \'maneviyatçı\'ların birlikteliğini önceleyen ve \'milli mutabakat\' etrafında birleşilmesini öneren bu ittifakın içerisinde yer alacağımızı ifade ettik. Bunu çok açık yüreklilikle desteklediğimizi ifade ettik. Bir kez daha yineliyorum; biz bu ittifakı destekliyoruz. Büyük Birlik Partisi başından beri bu ittifak görüşmelerinin içindedir, inşallah milliyetçilerin, maneviyatçıların bir milli mutabakat çerçevesinde oluşturacağı bu ittifakın, işbirliğinin içinde olacaktır\" dedi. 

\"BUGÜNE KADAR HİÇBİR ZAMAN SİYASETTE \'BEN\' DEMEDİK\"
Bir gazetecinin \"AK Parti ve MHP ittifakına, partinizin katılmasıyla sizin veya partinizin siyasi hedefi veya kariyeriniz ne olacaktır?\" şeklindeki sorusuna  Destici, \"Ben ve arkadaşlarım bugüne kadar hiçbir zaman siyasette \'ben\' demedik, hep ülkemiz ve milletimiz dedik. Dolayısıyla bugüne kadar hiçbir plan ya da hesap içerisinde olmadık. Bugün de olmadık, yarın da olmayız. Devletimizin bekasının, ülkemizin bütünlüğünün ve milletimizin birliğinin söz konusu olduğu bir yerde hesap yapacak bir durumda değiliz. Devletimiz ve milletimiz için \'Evet\' dedik ve onun arkasında da durmaya devam ediyoruz\" şeklinde yanıt verdi. 

\"İTTİFAKIN KARŞISINDA DURANLAR İÇİN KORKU PAÇAYI SARMIŞTIR\"
Mustafa Destici bir soru üzerine, bazı çevrelerin AK Parti, MHP ve BBP ittifakından rahatsız olduğunu dile getirdi. Destici, ittifakın içine fitne sokmaya çalışanların, ittifakın taraflarını rahatsız edecek söz ve eylemleri gündeme getirmeye çalışacaklarını belirterek şunları söyledi: \"Ama bunların hiçbiri bu ittifakın önüne engel teşkil edemeyecektir. Çünkü ittifakın karşısında duranlar için \'korku paçayı sarmıştır\'. Bu ittifakın gerçekleşmesi halinde 2019 Kasım seçimleri birinci turda Allah\'ın izniyle bitecektir. Yani AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakıyla ilk turda biter. Karşıtlar da bunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla \'acaba bu ittifakı nasıl yaralayabiliriz\', \'nasıl bir fitne sokarız\' diye şimdiden uğraşlar başlamıştır. Ama ittifakı oluşturan partilerimizin \'Allah\'ın izniyle bu ittifakı bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir\' kararlılığını görüyorum.\" 

(FOTOĞRAF)

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