Destici: BM Genel Kurulunun kararını alkışlıyoruz

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Birleşmiş Milletler\'in (BM) Kudüs ile ilgili almış olduğu kararı alkışladıklarını söyledi.

Destici, Türkiye ile Yemen\'in sunduğu \'Kudüs\' tasarısının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, \"ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in Başkenti ilan eden yanlı kararını hükümsüz kılacak tasarıya \'evet\' diyen BM genel kurulunun 128 üyesine hakkaniyetli ve onurlu duruşları için teşekkür ediyoruz\" dedi.

Destici, şunları söyledi:

\"Bu 128 onurlu ülke bu kararları ile sadece Kudüs\'te, Filistin\'de barışın bozulmasına değil dünya barışını da bozacak olan bu fitne ve zorba girişime karşı olduğunu, ABD\'nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen cesurca göstermiştir. Bu süreçte kararlı duruşunu; önce İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı İstanbul\'da toplayarak daha sonra da konuyu BM genel kuruluna taşıyarak bu sonucun çıkmasında önemli katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı\'na, Dışişleri Bakanı\'na, devletimizin yetkililerine ve emeği geçen tüm ülke temsilcilerine müteşekkiriz.\"