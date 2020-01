Destici: Bedeli şehit kanlarıyla ödenerek vatan yapılmış toprakların üzerinde yaşıyoruz

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve yönetim kurulu üyeleri Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehitlerin aileleri ve gaziler ile ilgili nerede olunması gerekiyorsa ve nerede bulunulması gerekiyorsa orada olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.

Destici, ziyarette yaptığı konuşmada, “Bu ülke bedeli şehit kanlarıyla ödenerek vatan yapılmış topraklar üzerinde yaşıyoruz. Biz bu toprakları emlak ofisinden satın almadık. Şehitlerimizin kanlarıyla, canlarıyla, gazilerimiz bedel ödeyerek biz bu toprakları vatan, yurt yaptık. Verilecekse de birileri bunu almaya kalkıyorsa aynı bedeli öderiz. Biz aynı bedeli, bu vatanın birliğine, beraberliğine, toprağına göz dikenlere ödetiriz. Allah’ın izniyle şehitler veririz. Gazilerimiz olur ama vatanımızı koruruz. Vatanımızın birliğini ve beraberliğini koruruz. Bu Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın bu vatan semalarında inşallah ilelebet dalgalanması için, vatanımızın, milletimizin payidar olması için de asil Müslüman Türk milleti bugüne kadar hangi bedelleri ödemişse bundan sonra ödemeyi göze almıştır” dedi.

“NATO’DA YAŞANAN REZALETTİR”

“NATO’da yaşanan olay rezalettir, kepazeliktir” diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte, Sayın Cumhurbaşkanı hedefe konmuştur. Asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu görüyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı makamında Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil de başka biri de oturuyor olsaydı yine aynı tavrı Türkiye’ye karşı göstereceklerdi. Ne zaman göstermezler? Onların politikalarını kabul edersen, teslim olursan, Amerika’nın Ortadoğu’daki, Suriye’deki, Irak’taki politikalarına ‘evet’ dersen, Rusya’nın diğer politikalarına ‘evet’ dersen, Avrupa Birliğinin politikalarına ‘evet’ dersen, İsrail’in bölgedeki yayılmacılığına ‘evet’ dersen o zaman sana bir şey yapmazlar. Ciddi, omurgalı bir duruş ortaya koyarsan, milli ve yerli bir politika izlersen ülke olarak hedefe konursun. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz süre zarfında biz bunların hepsini yeneriz.”

LOKMAN AYLAR’IN KONUŞMASI

Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ise merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun da her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirterek rahmetle andıklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici’nin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Aylar, “Büyük Birlik Partimizi evimiz gibi görüyoruz. Üyelerimizin sıkıntılarını burada rahatlıkla konuşabiliyoruz. Genel Başkanımız Mustafa Destici ve yönetim kurulu üyeleri her zaman bizlerin yanlarında oldular. Sıkıntılarımızın çözümü konusunda bire bir ilgilendiler” dedi.

Aylar, şunları söyledi:

“Vatanın bütünlüğü, milletin selameti, varlık ve birlik mücadelemizde kahraman gazilerimizin verdiği ilhamla, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız bütün tehditleri milletimiz bertaraf edecektir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, milletimizin her ferdi ‘Ya istiklal, ya ölüm!’ anlayışıyla, zor günlerde devletimizin imdadına koşmuştur. Son zamanlarda yoğunlaşan terörist faaliyetlerde, özellikle 15 Temmuz\'da milletimizin demir yumruğu altında ezilen ihanet girişimleri ve aralarında işbirliği yapan bütün terör şebekelerinin hain saldırılarında, bir kere daha gördüğümüz üzere, Türk milletinin her evladı varlığımız, birliğimiz, kardeşliğimiz, vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz uğrunda hiç çekinmeden canını ortaya koymuştur.”

