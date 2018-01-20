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Politika

Destici: Afrin operasyonu hayırlı olsun     

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır" açıklamasıyla ilgili "Devletimiz, milletimiz ve kardeş coğrafyamız için hayırlı olsun" ifadelerini

20 Ocak 2018 19:21

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır\" açıklamasıyla ilgili \"Devletimiz, milletimiz ve kardeş coğrafyamız için hayırlı olsun\" ifadelerini kullandı.
BBP Lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın AK Parti\'nin Kütahya il kongresinde yaptığı konuşmada, \"Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır\" sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Destici, açıklamasında şunları kaydetti:
\"Afrin operasyonunun devletimiz, milletimiz ve kardeş coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah\'tan niyaz ediyorum. Operasyona katılan güvenlik güçlerimize ve onlarla birlikte olan diğer birliklere başarılar diliyorum. Rabbim, kahraman ordumuzun yâr ve yardımcısı olsun.\"

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