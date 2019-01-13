Destici: Adaylarımızı yarından itibaren duyuracağız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adaylarının yarından itibaren açıklanacağını bildirdi.

Destici, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, yerel seçimlere yönelik yol haritalarına ilişkin bilgi verdi.

Siyasi partiler ve seçim kanunlarının yeniden düzenlenmesini isteyen Destici, adil ve hakça bir seçim yarışının olması için yerel seçime katılacak 12 partiye seçim yardımı yapılması gerektiğini söyledi.

Destici, tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükşehirlerle ilgili birtakım istisnalar olabilir ama şu ana kadar herhangi bir büyükşehirde ya da onun ilçesinde, partimizin seçime katılmama ya da aday göstermeme noktasında hiçbir beyanı olmamıştır. Bundan sonra alacağımız kararları da kamuoyuna açık ve net bir şekilde paylaşacağız. İl başkanlarımızın bize getirdiği ve adaylığı kesinleşen adaylarımızı, inşallah toplantıdan sonra, yarından itibaren duyurmaya başlayacağız.