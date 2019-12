Hadise'li Eurovision şarkımız

Hadise, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi şovunun çok güzel geçtiğini belirterek, "Buraya çok mutlu geldim. Hepinize çok teşekkür ederim. İstanbul'u çok özlemişim" dedi.Brüksel'e annesiyle birlikte tatil yapmak için gittiğini ve çok güzel bir tatil geçirdiğini dile getiren Hadise, bir soru üzerine, şarkısı hakkında Tarkan'ın yaptığı olumlu eleştiriler için de teşekkür etti.Hadise, "Benim için herkesin desteği çok önemli. Herkesin desteğini bekliyorum. Kısaca benim mesajım; 'destek yes, köstek no. Sadece düm tek tek' diyorum" şeklinde konuştu.Hadise, şarkıyı herkesin beğendiğini ancak yarışmada derece konusunda bir şey diyemeyeceğini ifade ederek, "Çünkü bu bir yarışma, bilemezsiniz. Belki de top 3'e giremezsiniz. Ben bu duruma çok reel bakıyorum. Her şeyi düşünmekten uyku uyuyamıyorum. Her şeyin çok güzel olmasını istiyorum. Türkiye'yi herkese çok iyi tanıtmak istiyorum" diye konuştu.Sahne şovları konusundaki bir soru üzerine de Hadise, "İstanbul'da bir müddet kalacağız. Şarkıya ve şovlarıma birkaç şey eklemek istiyorum. Ben şimdiden size yılbaşı gecesi çok güzel bir şov göstermiş olsaydım, Eurovision'da ne yapacağız o zaman" dedi.Hadise, şarkının alıntı olduğuna ilişkin iddiaların sorulması üzerine, "Bence, Düm Tek Tek çok orijinal bir şarkı. Böyle şeyler zaten konuşulur. Şarkı orijinal arkadaşlar" yanıtını verdi.Rakiplerinin şarkılarını da takip ettiğini kaydeden Hadise, onların şarkılarını gördükçe çok güzel şeyler olacağına inandığını söyledi.Kendisine gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu da belirten Hadise, TRT'nin kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ve bir aile gibi olduklarını kaydetti.Hadise, bir soruyu yanıtlarken de dansçılarını seçerken sadece yaptıkları danslara baktığını söyledi.Hiç kimsenin kopyası olmadığını, herkesten ayrı bir kişiliği bulunduğunu ifade eden Hadise, "Yarışmada çok değişik bir Hadise olacağım. Orada büyük bir hadise çıkaralım" diye konuştu.Yolcular ve gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği Hadise, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.