-Destek veren parlamenterlerin sayısı artıyor PARİS (A.A) - 24.01.2012 - Fransa Senatosunda dün kabul edilen Ermeni yasasına itiraz etmek için anayasa mahkemesine gidilmesi konusunda bir grup parlamenter tarafından başlatılan girişime yönelik destek giderek artıyor. Senatodaki küçük siyasi grupların ardından, iktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) milletvekili Jacques Myard da yasaya itiraz için anayasa mahkemesine gönderilen imza kampanyasına katılacağını açıkladı. UMP milletvekili Jacques Myard basına yaptığı açıklamada, bir grup milletvekiliyle yasaya itiraz için anayasa mahkemesine başvuracaklarını belirterek, gerekli imza sayısına ulaşmayı umut ettiklerini söyledi. Bu arada Fransız-Türk dostluk grubu başkanı olan iktidar partisi milletvekili Michel Diefenbacher'ın da girişime destek verdiği öğrenildi. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Meclis üyeleri dışında, Senatoda da muhalefet partisine üye bir grup senatör, yasaya karşı çıkmak ve anayasa mahkemesine gitmek için başlatılan imza sürecine destek vermeye hazırlanıyor. Senatodaki, iktidardaki Halk Hareketi Birliği üyesi senatörlerle Sosyalist, Komünist, Çevreci gruplardan bazı senatörlerin, ayrıca Mecliste siyasi grubu bulunan milletvekillerinin de katılımıyla anayasa mahkemesine gitmek için gerekli 60 parlamenter sayısına gelecek günlerde ulaşılması bekleniyor. Meclis Başkanı Bernard Accoyer, kendisinin bazı çekincelerinin olmasına rağmen Senatoda dün akşam kabul edilen Ermeni yasasına itiraz için anayasa mahkemesine gitmeyeceğini açıklamıştı. Kişisel olarak, parlamentoların tarihi konularda yasa yapmamasından yana olduğunu kaydeden Accoyer, buna rağmen anayasa mahkemesinin yasayı bozabileceğini ifade etmişti. Fransız anayasasına göre, 60 milletvekili veya senatör Parlamentoda kabul edilen yasayı, bir ay içinde anayasa mahkemesine götürme hakkına sahip. Yine anayasaya göre, Senato başkanı ve cumhurbaşkanının da Parlamentoda kabul edilen yasayı anayasa mahkemesine götürme hakkı bulunuyor. Parlamentoda kabul edilen yasanın 15 gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve arkasından resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Yasanın uygulanma biçimiyle ilgili olarak ayrıca bir genelgenin yayımlanması gerekiyor.