Desteğimiz centilmence olacak

Bursasporlu taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nı, 2010 Dünya Kupası elemeleri 5. Grup'ta Ermenistan ile yapacağı karşılaşmada, centilmence destekleyecek.Bursaspor Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Murat Vatansever, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Ekim Çarşamba gecesi Bursa Atatürk Stadı'nda oynanacak çok önemli karşılaşmada Bursalı futbolseverlerin örnek bir tavır sergileyeceğini belirtti.A Milli Takım'ın Bursa'da çok önemli bir maç oynayacağını ifade eden Vatansever, şunları kaydetti: “Gerek Milli Takım'ın gruptaki kritik durumu, gerekse rakibin Ermenistan gibi son derece stratejik bir ülke olması karşılaşmanın öneminin çok daha fazla armasına neden olmaktadır. Bu karşılaşma Bursa ve biz Bursalılar açısından bir imtihan vesilesi olacaktır. Bursaspor Taraftarlar Derneği olarak bizlerin inancı odur ki; cefakar Bursaspor taraftarı bu karşılaşmada hem son günlerde kendileri hakkında yapılan haksız itham ve yorumlara en güzel cevabı verecek, hem de tüm dünyanın gözü önünde bu imtihanı iftihara dönüştürecektir. 14 Ekim gecesi Mili Takım'ı desteklemek üzere Atatürk Stadı'nı dolduracak Bursalı taraftarlar, hiçbir tahrike kapılmadan yalnızca takımlarını destekleyecek ve şehrimize misafir olacak ermeni konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayacaktır.”Vatansever, Türkiye ile Ermenistan arasından tarihten gelen ilişkiler olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: “Bu nazik ilişkilerimiz nedeniyle tüm dünyanın karşılaşmayı daha büyük bir dikkatle takip edeceği açıktır. Özellikle ortaya çıkabilecek ufacık olumsuzlukların bile abartılarak dünyaya lanse edilmek isteneceği malumumuzdur. Ancak vatanını ve milletini canından aziz bilen Bursaspor taraftarları, bu oyuna gelmeyecek ve 14 Ekim gecesi centilmen taraftarın nasıl olması gerektiğini tüm dünya kamuoyuna gösterecektir.”