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Kültür-Sanat

Destanın sergisi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Bir Destandır 9 Eylül' Adlı Sergi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından açıld

08 Eylül 2009 03:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Bir Destandır 9 Eylül’ adlı sergi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından açıldı.

Vasıf Çınar Bulvarı’nın Birinci Kordon ile kesiştiği noktada bulunan sergi alanında 9 Eylül dolayısıyla, ‘Bir Destandır 9 Eylül’ adlı sergi açıldı. Sergi alanında bulunan 16 panoda Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi’nde bulunan ve İzmir’in tarihini anlatan 84 fotoğraf sergileniyor. ‘Bir Destantır 9 Eylül’ sergisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar gezilebilecek.

Doğuş günü

9 Eylül’ün, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “9 Eylül, sadece bir kentin kurtuluş günü değil, bir yangının küllerinden bir cumhuriyetin doğduğu gündür. Biz de bu haftanın kutlamalarına bu sergi ile başlıyoruz. Tüm İzmirliler’i 9 Eylül kurtuluş şenliklerine katılmaya davet ediyorum” diye konuştu. Serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan katıldı.



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