-Desmond Tutu açlıkla savaş şampiyonu ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Nobel Barış Ödülü sahibi, insan hakları savunucusu Başpiskopos Desmond Tutu'yu "Küresel Açlıkla Savaş Şampiyonu" ödülüne layık gördü. BM Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, WFP Direktörü Josette Sheeran ödüle Desmond Tutu'nun layık görülmesiyle ilgili olarak, "Zulümle savaşmış, zayıf ve aç olanı savunmuş, inancından başka hiçbir güçle kuşanmamış ve baskı altındakilerin haklarını tereddütsüz savunmuş biri olarak bu onuru daha çok hak eden başka birini düşünemiyorum" ifadesini kullandı. Başpiskopos Desmond Tutu'ya ödülü bugün İsviçre'nin Davos kentinde verildi. WFP basın açıklamasında Desmond Tutu'nun, gıda hakkı yanında temiz su, barınma, hijyen, sağlık hizmeti gibi hakların da dahil olduğu evrensel insan haklarının sadık bir savunucusu olduğu belirtildi. Desmond Tutu Açlıkla Savaş Şampiyonu Ödülü'nü alan dördüncü kişi olacak. Ödül daha önce eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile TNT şirketinin eski CEO'su ve WFP Açlıkla Savaş Elçisi Peter Bakker'a verilmişti.