Koleksiyon Mobilya, iki dalda 5 ödüle layık görüldü

Koleksiyon, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri ofis mobilyası kategorisinde iki, ev ve ofis gereçleri ve aksesuarları kategorisinde de üç ürünüyle üstün tasarım ve iyi tasarım ödüllerinin sahibi oldu.

Ekonomi Bakanlığı (EB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle gerçekleştirilen 2012 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 30 Kasım Cuma akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Uluslararası Endüstriyel Tasarım Toplulukları Konseyi (ICSID) tarafından da onaylanan yarışmaya bu yıl 13 farklı kategoriden toplam 410 tasarım başvurusu yapıldı.

İlk elemeyi geçip finale kalan ürünler farklılık ve yenilikçilik, estetik katkı, kullanıcıya sağladığı fayda, sağlık ve güvenlik, üretim için tasarım kalitesi ve sürdürülebilirlik kriterleri üzerinden değerlendirildi. Uluslararası bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda 90 ‘İyi Tasarım’ ve 14 ‘Üstün Tasarım Ödülü’ sahibini buldu.

Ödüller kimlere verildi?

Ofis mobilyası kategorisinde, Gerhard Reichert, Heinrich Iglseder ve Koray Malhan tarafından tasarlanan Gala ofis koltukları Koleksiyon’a ilk ödülü getirdi.

Faruk Malhan tarafından tasarlanan 'Partita' masa sistemleri çalışma kültürüne getirdiği katkılar dikkate alınarak Koleksiyon’a ikinci ödülü takdim edildi.

Ev tamamlayıcıları kategorisinde Eser-i İstanbul yemek takımı, Sufi kahve fincanları ve Dervish çay bardakları Faruk Malhan’a dördüncü, Koleksiyon’a beşinci Tasarım Ödülünü kazandırdı.