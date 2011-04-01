-D'ESCOTO YARIN TOPLANTI DÜZENLEYECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 31.03.2011 - Libya'nın BM temsilcisi olarak görev yapmak isteyen Nikaragua'nın eski dışişleri bakanı ve BM Genel Kurulu'nun 2008-2009 dönemi Genel Kurul Başkanı Miguel D'Escoto Brockmann'ın yarın BM'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Aslında bugün yapılması beklenen basın toplantısı bilinmeyen bir nedenle yarına ertelenirken, BM Sözcüsü Ferhan Hak, Libya hükümetinden BM'de kendilerini Libyalı diplomat Ali Abdüsselam Treki'nin yerine Brockmann'ın temsil etmesini isteyen resmi bir mektup almadıklarını belirtti. Hak sorular üzerine, Nikaragua hükümetinden kendilerine sadece diğer BM üyesi ülkelere de dağıtılan sözlü bir notanın kopyasının aldıklarını söylemekle yetindi. Hak, Libyalı olmayan birinin Libya'yı BM'de nasıl temsil edeceğine yönelik sorular üzerine ise bu konuda şu an yorum yapamayacağını belirtti. Kaddafi hükümeti BM Sekretaryasına mektup yazarak rejimi tanımadıklarını açıklayan Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Muhammed Şalgam ve yardımcısı İbrahim Dabbaşi'nin BM'ye akreditasyonlarının geri çekilmesini ve Şalgam yerine Treki'nin Libya'nın yeni BM Daimi Temsilcisi olarak atanmasını istemişti. Ancak New York'a gelip BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a bir türlü güven mektubunu sunamayan Treki'nin bugün görevinden istifa ettiği açıklandı.