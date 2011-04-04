-DERYA BÜYÜKUNCU İDDİALARI YARGIYA TAŞIYOR İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Milli yüzücü Derya Büyükuncu, Fransa'da yapılan yüzme yarışlarına katılan milli sporcular için ''Türk sporcularda doping var'' şeklinde mail atarak, Fransa'ya ihbar ettiği şeklindeki iddiaları yargıya taşıyor. Derya'nın eşi ve antrenörü Zehra Balkan Büyükuncu, yaptığı açıklamada, daha önce ''Yok Böyle Dans'' programına katıldığı için Derya ile ilgili iftiralar atıldığını, şimdi de eşinin katıldığı ''Survivor'' programının başladığı gün daha ağır bir ithamla karşılaştıklarını belirterek, ''Fakat bu sefer tepkimizi adalet önünde, yargıda vereceğiz ve hakkımızı arayacağız. Bu sözleri söyleyen, Derya Büyükuncu'ya iftira atan herkes cezasını yargı karşısında ödeyecek'' dedi. Teknik araştırma dahi yapılmadan gerçek olmayan bir haberin basına verildiğini ileri süren Zehra Büyükuncu, şunları kaydetti: ''Bu iftirada asıl amaç 'çamur at izi kalsın''dır. 30 yıldan beri milli takımı için canla başla çalışan bir sporcunun kendi milli takımını ihbar etmesi gibi aşağılık uydurma bir iddia ancak onu karalamak, lekelemek isteyenler tarafından ortaya atılabilir. Bu iftirayı atanlara sormak istiyorum, Fransa'da yapılan yüzme yarışlarında Türk Milli Takım sporcularının doping yaptığı şeklinde bir açıklama yapılması Derya'ya ne kazandırır. Neden Survivor programının başladığı gün böyle asılsız haberler ortaya atılıyor? Üstelik teknik araştırılması dahi yapılmadan. Gerçek olmayan bir haber basına bu kadar kolayca, üzerinde düşünülmeden, araştırılmadan nasıl verilebiliyor?'' -''HERKES DERYA'NIN MAİLİNİ BİLİR''- Zehra Büyükuncu, eşi ve sporcusu olan Derya'nın mail adresinin yıllardır aynı olduğunu vurgulayarak, ''Derya'nın mail adresi yıllardır aynı, herkes bu mail adresini bilir'' şeklinde konuştu. İddialarda yer alan ''derya.buyukuncu@hotmail.com'' adresini ilk kez gördüğünü dile getiren Zehra Büyükuncu, şöyle devam etti: ''Bu e-mail adresinin bizimle alakası olmadığı çok açık bir şekilde belli. Zaten IP adresinden kimin yaptığı belli olur. Böylece yargısız infaz yapmış olduklarını tüm Türkiye görecek. Derya'ya ait olmadığını bilmelerine rağmen iftira atmalarını, Yüzme Federasyonu yetkililerine hiç yakıştıramadım. Derya'ya bu leke atma eylemini, onunla ters giden insanların yapmadığını nereden bileceğiz. O zaman herkes e-mail kullanarak ortaya bir şeyler atsın, sonra da başkasını suçlayalım. O kadar kolay mı. Bu iftirayı gazeteden okuduk, bizimle iletişime geçilmedi. Bazı idareciler tarafından sürekli iftiralara maruz kalıyoruz ve bu da ülkemiz kurumu için hiç hoş değil.'' -''DİSİPLİN KURULU SUÇSUZ BULDU''- Zehra Büyükuncu, Yüzme Federasyonu'nun sözleşmesini feshederek, disiplin kuruluna sevk ettiği Derya'nın suçsuz bulunduğunu ifade etti. Daha önce ''Yok Böyle Dans' programı sırasında da Derya aleyhinde iftiralar atıldığını ve soruşturma yapıldığını hatırlatan Zehra Büyükuncu, ''Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından yapılan soruşturmada, Derya suçsuz bulundu. Derya aleyhine çalışan bazı çevrelerin şimdi yeni bir iftira kampanyası ile karşı karşıyayız'' diye konuştu.