-DERYA BÜYÜKUNCU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Yüzme Federasyonu, milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sözleşmesini feshederek, disiplin kuruluna sevk etti. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Derya Büyükuncu'nun, Amerika'da yaşamak istediğini bakana, genel müdüre ve federasyon başkanına ilettiği belirtilerek, ''Ancak ev kirasını, antrenman havuzu ve antrenör parasını ödeyemediğini, dolayısıyla antrenman yapamadığını ve sponsor bulamadığını belirtmiş ve destek istemişti. Bu doğrultuda kendisine 10 bin dolar maaş bağlandı ve son 1 yılda Derya Büyükuncu'ya verilen nakit destek 113 bin doları buldu'' ifadelerine yer verildi. Yapılan maddi desteğin karşılığında Büyükuncu'dan beklenenlerin sözleşmesinde yazıldığına yer verilen açıklamada, şöyle denildi: ''Türkiye'ye yerleşmesi ve milli takım antrenörleriyle çalışması halinde de aynı ücretin ödeneceği bildirilmiştir. Ancak kendisi Amerika'da yaşayacağını ve çalışmalarını orada sürdüreceğini belirtmiştir. Fakat Derya Büyükuncu, Ağustos 2010 tarihinden itibaren Türkiye'de bulunmaktadır ve yapılan tekliflere rağmen milli takım antrenörleriyle çalışmayı reddetmektedir. Ayrıca federasyondan izin almadan bir yarışma programına katılmıştır. Bu yarışma yüzünden Dubai'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na son gün iştirak etmiştir. Bu davranışından dolayı kendisine sadece maaş kesintisi cezası verilmesine rağmen, federasyon hakkında 'delikanlı olsalar bütün maaşı keserlerdi' açıklamasına istinaden, kendisine verdiğimiz destek kesilmiş ve disiplin kuruluna sevk edilmiştir.'' Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu, son toplantısında Derya Büyükuncu'nun 10 bin dolar olan maaşını 5 bin dolara indirmişti.