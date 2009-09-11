Derya Baykal kendini cezalandırdı

Derya Baykal, denizatının çok uğurlu olduğunu söyledikten sonra gelen tepkiler üzerine yaptığı gafın farkına varıp özür diledi.



Programa kurutulmuş denizatlarını getiren ve bunlardan güzel kolye yapılabileceğini ve deniz atının çok uğurlu olduğunu anlatan Derya Baykal, program sonrasında izleyicilerden gelen büyük tepki üzerine bir gün sonra canlı yayına masanın altına girerek çıktı.



Masanın altında ne yapıyor?



Derya Baykal'ı programı izleyenler mutfak bölümündeki masanın altında görenler önce ne yaptığını şaşırdı. Baykal, bir gün önce 'uğurlu' olarak ifade ettiği deniz atlarının uğurlu falan olmadığını, onların denizde olmalarının daha büyük şans getireceğini söyledi.



Doğayı seven ve koruyan bir insan olarak yaptığı gafı, izleyicilerden gelen tepkilerle daha net algılayan Derya Baykal, bir yandan özür dilerken bir yandan da yaptığı hataya çok üzüldüğünü belirterek kendisine ceza vermek için de masanın altına girdiğini anlattı.



İzleyicilerin, denizatlarının doğadaki önemi ve görevlerine yönelik mesajlarını da okuyan Derya Baykal, "Ben ne yaptım, ne dedim bilmiyorum! Ben doğa hayranıyım. Hayvanların her türlüsünü çok seviyorum. Deniz atları uğurlu değil! Onlar denizde uğurlu. Herşey yerinde güzel" dedi.



Denizatı yakalamak yasak!



Bu arada denizatı yakalamanın yasak olduğu ve yaptığı bu gafın bu durumu harekete geçirebileceğine dair mesajlara da hak veren Derya Baykal, "Çok haklılar. Bütün canlılar doğada güzel. Hakikaten çok üzüldüm dün buna. Dün dediklerimi unutun" diye konuştu.



Samimiyetle eleştirileri değerlendiren ve hak veren Derya Baykal, üzüntüsünü izleyenlerle paylaşırken bir izleyiciye çok kırıldığını da söylemeden geçemedi.



Eleştiri tamam da üslup çok önemli



Mesajın içeriğini aktarmayan Derya Baykal, ekrandan o kişiye seslenerek "Gerçekten çok kırıldım. Üslup çok önemil. Bir şeyi güzel ifade etmek var, bir de 'ifade etmek' var. Karşımızdakini eleştirebiliriz ama üslubumuz çok önemli" açıklamasını yaptı.



