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Derviş Eroğlu: İsrail, Güney Kıbrıs'ta 3 bin PKK'lıyı eğitiyor!

Eroğlu, Rusya'nın Güney Kıbrıs üzerinden Suriye'ye silah yardımı yaptığını öne sürdü

30 Haziran 2012 20:23

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güney Kıbrıs’ta 3 bin PKK’lının olduğunu da söyledi.

A Haber'de Mehmet Ali Önel'in sunduğu "Deşifre" adlı programa katılan Eroğlu, 1 Temmuz'da Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nın Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmesininin büyük bir hata olduğunu belirtirken, bundan sonraki süreçte de Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

 

'İsrail, Güney Kıbrıs'ta 3 bin PKK'lıya eğitim veriyor'

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı yayınlanan programda İsrail –Türkiye gerginliğine de değinen, Derviş Eroğlu, İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki PKK kamplarında 3 bin PKK militanına askeri eğitim verdiğini, şu ana kadar eğitimden geçen 15 bin PKK'lının da Kandile gönderildiğini ileri sürdü…

 

'İsrail-Rum tatbikatı Türkiye'ye karşı yapıldı'

 

KKTC Cumhurbaşkanı, Derviş Eroğlu, geçtiğimiz aylarda Akdeniz'de gerçekleşen İsrail- Kıbrıs Rum Kesimi tatbikatının da Türkiye'ye karşı gerçekleştirildiğini belirtti. Güney Kıbrıs'tan İsrail'e, İsrail'den de Kıbrıs Rum Kesimi'ne gemilerle silah taşındığına dikkat çeken Eroğlu, Avrupa Birliği'nin Rumlar'a göz yummasını eleştirdi.

 

'Rusya, Güney Kıbrıs üzerinden Suriye'ye yardım yapıyor'

 

Derviş Eroğlu , Rusya'nın Kıbrıs Rum kesimi üzerinden Suriye'ye ciddi manada silah yardımı yaptığına dikkat çekerken, "Suriye'nin Türk Savaş Uçağını düşürecek bir teknolojiye sahip olmasını da Rusya"ya bağlıyorum" dedi…

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