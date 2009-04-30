Derviş:‘Krizde kronik sorunlar düzeltilebilir'

Brooking Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş küresel ekonomik krizin son durumunu CNNTürk televizyonunda katıldığı bir programa değerlendirdi.



Krizi aşmak için iç barışın çok önemli olduğunu söyleyen Derviş, "Bunalımlar ciddi toparlanmalara fırsat veriyor. Krizde kronik sorunlar da düzeltilebilir" dedi ve bunalımı bütün dünya beraber atlatmalı mesajı verdi.



Kemal Derviş temel hatlarıyla şunları söyledi:



* Kriz 1930'lu yıllardan bu yana yaşanan en ciddi kriz olarak görülüyor. Küçülmenin boyutları çok ciddi. Gelişen ülkelerde yüzde 1.6 büyüme bekleniyor.



* Çin ve Hindistan krize rağmen büyüyecek. Çin'de büyüme yüzde 6.5, Hindistan'da yüzde 5.5 olacak. Bunlar kriz büyümeleri.



* Krizi aşmak için gereken sermaye ihtiyacı şu ana kadar piyasalara enjekte edilenden çok daha büyük



* Cari açık ülkelerdeki mali politikaların uygulanmasını zora sokuyor. Cari açığı büyük tutan ülkeler zor durumda.



* Milli Gelire oranlayarak karşılaştırdığımızda en güçlü maliye politikasını Çin uyguluyor. Ama onun da cari işlemler fazlası var



Kriz daha sürecek mi?



* Burada en önemli sorun bankaların ve finans sektörünün durumu. Bankaların durumu düzelmezse bugün gördüğümüz iyileşme belirtileri geçici olur.



* Barack Obama'dan önce yapılan ekonomik tedbirler yeterli olmadı. ABD sermaye eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor. Bazı ekonomistler daha önemli kamu kaynağına ihtiyaç olduğunu savunuyor. İyileşme bu sorunun çözümüyle ortaya çıkacak.



Uluslararası Para Fonu (IMF)



* IMF'den alınan parayı kullanıp kullanmamak önemli değil. Mesela Meksika IMF'den kredi aldı ama belki de kullanmayacak bu parayı.



* Gelişen ülkelerin IMF'deki rolü önemli bir konu. IMF'yi artık sadece zenginler yönlendiremez. Daha adil bir temsil sistemi yaratılmalı. Bugün Belçika Brezilya'dan daha önemli bir oy payına sahip. Bu doğru değil, bunu düzeltmek lazım.



İşsizlik ve büyüme



* Kısa vadede enflasyon sorunu yok. Ben hala böyle düşünüyorum. Şu an asıl sorun işsizlik ve büyüme. İşsizlik korkutucu boyutlara ulaşıyor. Çözüm hızlı ve sürdürülebilir büyüme politikasında.



* Türkiye'nin gelişmiş bir ülke haline gelebilmesi için yatırım oranının yüzde 30 ila 35 arasında olması lazım. Bizim esas yapısal sorunumuz bu. Yatırımlar iç tasarruf yoluyla finanse edilebilir. Uzun vadede Asya'nın yakaladığı büyümeyi yakalayabilmemiz için bu gerekiyor.



* Kurun aşırı değerli olması iyi bir şey değil.



Kemal Derviş’ten tavsiyeler!



* Krizi hiçbir ülke tek başına atlatamıyor. Bunalımı bütün dünya beraber atlatmalı.



* Bunalımlar ciddi toparlanmalara fırsat veriyor. Krizde kronik sorunlar da düzeltilebilir. Bu arada tabii şunu unutmamak gerekiyor. Krizi aşmak için iç barış önemli.



