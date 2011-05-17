Derviş'in IMF Başkanı olmasında en büyük engel Merkel

T24 -

Gazetenin internet sitesindeki ''Kemal Derviş, IMF Başkanı olmak için Almanya'nın 'Avrupalı olma' testinden geçecek mi?'' başlıklı yazıda, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Türk medyasının, Strauss-Kahn'ın yerine kimin geçeceği konusunda eski Devlet Bakanı Kemal Derviş'in ismini gündeme getirdiğine işaret edildi.





Yazıda, ''Derviş, öne atılması halinde güçlü bir aday olabilir, ama bu durum, Almanya Başbakanı Merkel açısından da, onun bir Türk'ü Avrupalı olarak sayıp saymadığına dair zorlu bir test olacak'' ifadesi kullanıldı.





Merkel'in, Strauss-Kahn'ın yerine geçecek kişi konusunda, gelişmekte olan bir ülkeden aday yerine, ''Avro bölgesi''ndeki devam eden sorunlar nedeniyle, Avrupalı bir adayı görmek istediğini net olarak açıkladığı kaydedilen yazıda, Merkel'in ayrıca Türkiye'nin AB üyeliğine de geçmişte karşı çıktığı hatırlatılarak, bunun Kemal Derviş'in IMF Başkanlığı için olası adaylığına büyük bir engel teşkil edebileceği yorumu yapıldı.





Yazıda, yine de Derviş'in görmezden gelinemeyecek kadar güçlü bir aday olduğu belirtilerek, onun Washington'da olduğu kadar Batı Avrupa başkentlerinde de güçlü bağlarının bulunduğu ve gelişmekte olan ülkelerin, Avrupa'nın IMF yönetimindeki tekelinin kırılması arzularını tatmin edebileceği kaydedildi.





Derviş'in özgeçmişiyle ilgili bilgilere yer verilen yazıda, 2001 yılında Türkiye'ye dönerek Devlet Bakanlığı görevine getirilen Derviş'in, ülkeyi finansal krizden çıkaran ekonomik programın yaratıcısı olduğu ve onun bu politikalarının AK Parti tarafından da genel anlamda benimsendiği belirtildi.







Merkel: Başkanlık Avrupa'da kalmalı





Almanya Başbakanı Angela Merkel de Strauss-Kahn'ın yerine kimin geçeceği tartışmasının zamanı olmadığını açıkladı. Strauss-Kahn için suçsuzluk karinesine saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Merkel, ''Bu konuda konuşmamak önemli çünkü mahkeme süreci işliyor, soruşturmanın sonunu beklemeliyiz'' dedi.





Merkel, ancak IMF Başkanlığı görevinin Avrupa'nın elinde kalması için iyi nedenler bulunduğunu, ancak gelişmekte olan ülkelerin orta vadede IMF ya da Dünya Bankası Başkanlığı için bir talepte bulunabileceklerini kaydetti.







Zerre kadar eksikliğimiz yok





Öte yandan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 24'de katıldığı programda kendisinin adının da geçtiği IMF Başkanlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.





"Bir Türkün de IMF Başkanı olması son derece güzel ve doğal olur" diyen Bakan Şimşek, "Kendimle ilgili bir yorum yapamam ama bu tür konulara uluslararası siyasi sürecin sonucunda karar verilir. Öyle ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde daha çok Türkiye, Rusya gibi gelişmekte olan ülkelerden IMF Başkanı çıkması doğru olur, olacak da.''





Şimşek, Türkiye'de IMF Başkanlığı yapacak birçok arkadaşı bulunduğunu da dile getirerek, ''Kendimle ilgili birikimim, tecrübem, bunlardan zerre kadar eksikliğimiz yok.'' dedi.





