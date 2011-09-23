-Derviş Zaim: Altın Koza yaşatılmalı ADANA (A.A) - 23.09.2011 - Sinema Yönetmeni Derviş Zaim, dünyadaki diğer festivallerle karşılaştırıldığında, Altın Koza'nın parasal ödül olarak da 7-8 kat büyüklükte katkıda bulunduğunu belirterek, ''Altın Koza'nın son derece önemli olduğunu düşünüyor ve devam etmesini arzuluyoruz'' dedi. 18. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yapan Yönetmen Derviş Zaim, bütün dünya sinemalarının Hollywood sinemasının büyük ölçüde etkisinde kaldığını kaydederek, şunları kaydetti: ''Bunun dışında kalan örnekleri bulmak, takip etmek oldukça zor. Festivaller bu tür örneklerin halka sunulduğu tanıtıldığı ilk girişin yapıldığı yerlerdir. Adana'da bu mecralardan bir tanesi. Altın Koza'nın yaşaması ve yaşatılması için elimizden geleni yapmalıyız. Bu festivale yerel yönetim sahip çıkıyor. Özellikle bazı yıllar kesintilerden, krizlerden geçtiği düşünülürse bu gün sahip çıkmanın önemi daha da artıyor. Dünyadaki diğer festivallerle karşılaştırdığımızda parasal ödül olarak da 7-8 kat büyüklükte katkıda bulunuyor. Altın Koza'nın son derece önemli olduğunu düşünüyor ve devam etmesini arzuluyoruz. Bu festival sadece Türk sinemasının değil bu coğrafyayı yaşayan insanların da zenginleşmesi anlamına geliyor. Bunu parayla da ölçemeyiz.'' Zaim, gişe rekoru kıran filmlerin neden festivallerde ödül alamadığı konusunun her zaman tartışıldığını belirterek, ''İki farklı uç arasındaki makasın düştüğü durumlar vardır. Bu makasın açıldığı zamanlar da... Ancak sayısı çok değildir. Ender örneklere rastlarız. Festivallerde daha farklı kumaştan filmlere rastlamak mümkün'' dedi. Zaim, sinema salonlarında komedi filmlerinin daha çok ilgi gördüğünün hatırlatılması üzerine, komedi filmlerine yönelen seyircinin daha farklı filmlere de gittiğini belirterek, ''Seyircinin komedi filmlerinden farklı filmlere yönelmesi zamanla ve eğitimle olacaktır. 88. Altın Koza Film Festivali'nden sonra daha farklı bir izleyici kitlesinin olma ihtimali de artacaktır. Ama bunun oranı komedi filmlerine giden Türk seyircisine kıyaslandığında yine de az olacaktır. Komedi filmi izlemek de kötü bir şey değil, zenginliktir'' diye konuştu.