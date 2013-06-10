Derviş: Toplum ataerkil liderlikten memnun değil

Financial Times gazetesi, Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri okurlarına, internet sitesinde yayımlanan Kemal Derviş imzalı bir değerlendirme yazısıyla aktardı.

Kemal Derviş, Türkiye'de 2000 ve 2001'de yaşanan malî krizlerin ardından Başbakan Bülent Ecevit'in davetiyle, uzun yıllar görev yaptığı Dünya Bankası'ndan ayrılarak Türkiye'ye dönmüş ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak 57'inci hükümette görev almıştı.

"Protestolardan hâlâ modern bir Türkiye çıkabilir" başlıklı yazısında Derviş, son gelişmeleri değerlendiriyor ve "Hoşgörü ve evrensellik bu genç ülkeyi ilerletecektir" yorumunu yapıyor.

"2011 yılında Arap dünyasında çalkantı başladığında bazı batılı uzmanlar, ‘Türk modelinin’ nüfusunun çoğunluğu Müslüman diğer ülkelere örnek olabileceğini savunmuşlardı. Ancak son olaylar, kökleri siyasî İslam'dan gelen muhafazakâr bir parti yönetimindeki demokratik bir ülkeyle ilgili bambaşka bir tablo çiziyor" diyen Derviş, "Protestolar, Türk toplumunun önemli bir bölümünün bu ataerkil liderlik tarzından ve laik yaşam tarzları üzerinde artan baskıdan memnun olmadıklarını gösterdi" değerlendirmesini yapıyor.

Kemal Derviş kimdir?

Türkiye'de 2000 ve 2001'de yaşanan malî krizlerin ardından Başbakan Bülent Ecevit'in davetiyle, uzun yıllar görev yaptığı Dünya Bankası'ndan ayrılarak Türkiye'ye döndü ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak 57'inci hükümette görev aldı.

Halen ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nün Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

"Peki Türk modeli parçalanıyor mu? Toplumu bölen fay hatları daha fazla istikrarsızlık, şiddet ve baskı mı getirecek?" diye soran Kemal Derviş, "Karamsar bir senaryo olası elbette ama ben bu olayların ardından gerçek bir Türk modelinin de çıkabileceğine inanıyorum" diyor.

"Laik gençliğin büyük bir bölümü, daha önceki kuşakların yapamadığı şekilde, daha dindar olan kardeşlerinin inançlarına, yaşam tarzlarına saygı duyduklarını gösterdiler. Örneğin, kız öğrencilerin başörtüsü taktıkları için üniversiteye alınmadıkları günlere geri dönmek istemiyorlar" diyen Kemal Derviş "Eğer muhafazakârlar ve inançlı kişiler de, diğerlerinin kendi yaşamlarını istedikleri gibi sürdürebileceklerini gerçekten kabul eder ve iktidar partisi de daha büyük bir çoğunluğa hitap etmeden ülkeyi yönetemeyeceklerini fark ederse işte o zaman Türkiye, Avrupa'daki Hıristiyan Demokratlar'ın Müslüman karşılığını oluşturabilir. Merkezin solundaki muhalefetin de ülkeyi oluşturan çeşitliliği tam olarak benimsemesi ve canlı bir alternatif durumuna gelmesi gerekli. İşte bu olursa, Türkiye başkaları için gerçekten bir örnek teşkil edebilir" yorumunu yapıyor.

Kemal Derviş yazısını, "Önümüzdeki yıllar çok önemli. Ben umutluyum, çünkü yaşanan son olaylar bana ileriye bakan genç bir ülkeyi gösterdi. Bu ülkede, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş'ın dizeleriyle yüzyıllardır kuşaktan kuşağa taşınan bir hoşgörü ve evrensellik mesajı var. Ve son olarak modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'e gösterilmeye devam eden saygı, modernleşme yolundaki zorlu yolda elde edilen başarıların bir yansıması" sözleriyle noktalıyor.

BBCTürkçe