Derviş: ‘Ne isterseniz emrinizdeyim’

T24 - CHP'ye medya aracılığı ile tavsiyelerde bulunan Kemal Derviş dün Atatürk havaalanında süpriz bir şekilde Kılıçdaroğlu ile buluştu. Derviş ve Kılıçdaroğlu görüşmesi siyasetçiler arasında 'Derviş geri mi dönüyor?' söylentilerine neden oldu.



İki saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Derviş’e, 'Bize destek olmanızı bekliyoruz. Desteklerinizin devamını istiyoruz' derken, Kemal Derviş’ten de, 'Ne isterseniz emrinizdeyim' cevabı geldiği söylendi. Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş'ın kaleme aldığı bugünkü (16 Ekim 2010) yazısı şöyle:





‘Ne isterseniz emrinizdeyim’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da farklı çevrelerle başlattığı temaslar medyada ilgi uyandırırken, dün sabahın erken saatlerinde Atatürk havaalanında Kemal Derviş’le yaptığı iki saate yakın görüşme siyaset kulislerinde heyecan yarattı.



Türkiye’yi 2001 krizinden çıkaran ekonomik modelin mimarı sayılan Kemal Derviş ile halen CHP’nin yeni ekonomi politikası üzerinde çalışan Kılıçdaroğlu arasındaki uzun görüşme, ağırlıklı olarak küresel finans krizi, kur savaşları ve Türk ekonomisinin yakın geleceği üzerine yoğunlaştı.



Ancak veda anında gerçekleşen bir diyalog, bu görüşmenin iki Kemal arasındaki son toplantı olmadığının da habercisiydi. Görüşmeye yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun veda ederken Washington’da yaşamasına rağmen halen CHP parti üyesi olan Kemal Derviş’e, “Bize destek olmanızı bekliyoruz. Desteklerinizin devamını istiyoruz” dediğini, Kemal Derviş’in ise cevaben, “Ne isterseniz emrinizdeyim” dediğini bildirdi.



Kılıçdaroğlu’nun Kahramanmaraş’a yapması planlanan gezi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilince Atatürk Havalimanı’nın VIP salonunda gerçekleşen görüşmede öne çıkan en önemli başlık, Türk ekonomisinin büyüme hızı, istihdam ve ABD’nin içinde bulunduğu küresel krizden ne zaman çıkacağı oldu.



Halen Washington’da Demok-rat Parti’ye yakınlığıyla bilinen Brookings Enstitüsü isimli araştırma kuruluşunda küresel ekonomi ve kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı konumunda olan Derviş, Türkiye’den ayrıldıktan sonra BM Kalkınma Programı’nın başkanlığını yapmıştı. Bir dizi konferans için bir süredir Türkiye’de bulunan Derviş, İstanbul’daki görüşmenin ardından Fas’a gitti.



Görüşmenin ilk bölümünde Derviş döneminde Hazine Müsteşarlığı yapan ve çok yakın çalışma arkadaşı Faik Öztrak, Gürsel Tekin, Umut Oran, İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek’in de bulunduğu, ardından da iki siyasetçinin bir saate yakın baş başa görüştüğü öğrenildi.



Derviş görüşmede global ekonomik krizle ilgili bir gün önce Milliyet’te yer alan görüşlerini tekrarladı. ABD’nin krizden çıkmak için piyasaya sürdüğü doların Çin ve Hindistan ekonomileri (ve BRIC) üzerindeki etkisinden söz eden Derviş, kur savaşlarını ve Amerikan ekonomisinin krizden çıkmasının kolay olmayacağını anlattı.



Türkiye konusundaki sohbette ise Derviş’in Milliyet’le röportajda gündeme getirdiği “yüzde 8 büyüme” tartışıldı. Derviş, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomi için yüzde 5 büyümenin işsizliğe çözüm açısından çok küçük olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin üzerinde çalıştığı ekonomik programda yüzde 7 öngördüğünü belirterek “Siz Milliyet’te yüzde 8 demişsiniz ancak bizim çalışmalarımız yüzde 7’nin de sürdürülebilir olduğu ve işsizliğe çözüm getirebileceği yolunda” dedi. Yüzde 7 hedefini makul bulan Derviş, Türkiye’nin bundan sonraki dönemde sosyal demokrat ekonomi politikalarına hazır olması gerektiğini vurguladı.









