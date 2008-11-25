Derviş: Krizden çıkarılacak ders 'tasarruf'

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Kemal Derviş, ''dünyayı saran ekonomik krizden belki ders olarak alınabilecek en önemli konu, mümkün olduğu kadar ulusal tasarrufları arttırmak, yatırımların büyük bölümünü ulusal tasarrufa dayandırmak'' dedi.



29 Kasım-2 Aralık 2008 tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek uluslararası kalkınma toplantısıyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına katılan Derviş, toplantının ardından AA'ya yaptığı değerlendirmede, BM'nin Doha'daki toplantıda 2009 yılında genel olarak dünya ekonomik büyümesiyle ilgili olarak öngörüsünü açıklayacağını, o yüzden bugün ekonomik büyümeyle ilgili rakamlar vermenin doğru olmayacağını söyledi.



Derviş, ''Hiç kuşkusuz ciddi bir yavaşlama yaşıyoruz, bu tabii zengin ülkelerde başladı, fakat bütün dünyayı şu anda etkiliyor.'' dedi.



Derviş şöyle devam etti:



''Her ne kadar zengin ülkelerde herhalde negatif bir büyümeye tanık olacaksak da, gelişmekte olan ülkeler ve özellikle Doğu Asya'daki ülkeler bir yavaşlamayla karşı karşıya, ama buna rağmen büyümeleri devam ediyor. Bu bütün dünyadaki ekonomilerin birbirlerine bağlı olduğunu gösteriyor, fakat aynı zamanda çok yüksek ulusal tasarruf oranlarına sahip ve dolayısıyla yatırımlarını ulusal tasarruflarıyla finanse eden ülkelerde büyümenin daha az yavaşlayacağı ve zor duruma rağmen devam edeceğini gösteriyor.''



