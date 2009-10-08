Derviş: İşsizlik azalmadan kriz bitmez

Kemal Derviş, Türkiye'nin de küresel bir oyuncu olmak istiyorsa yeniden yüksek büyüme hızları yakalaması gerektiğini söyledi.



Ayda bir kez yaptığı "Ufuk Turu" programında Kemal Derviş, "işsizlik azalmadan kriz bitmez" uyarısında bulundu. Avrupa'nın IMF yönetimindeki gücünü kaybetmek istemediğine dikkat çeken Derviş, dünyanın artık ABD-Avrupa ortaklığıyla yönetilemeyeceğini vurguladı. "Yüzde 7 büyüyen bir ülkeye herkes saygı duyar" diyen Derviş, Türkiye'nin de küresel bir oyuncu olmak istiyorsa yeniden yüksek büyüme hızları yakalaması gerektiğini aktardı.



İstanbul'da yapılan IMF-Dünya Bankası toplantılarının ardından "Ufuk Turu"nda zirveyi değerlendiren Kemal Derviş, "IMF'nin yeniden yapılandırılması sırasında gelişmiş ülkelerin oylarının azalması doğrudur ancak bazı sorunlar var" uyarısında bulundu.



Derviş, "Gelişmekte olan ülkelere en az yüzde 5 bir pay kaymasını öngörüyor. Ama rahatsız edici bir cümle var: 'Mevcut formül baz alınarak' diyor. Yani şu anda bir mevcut var, ülkelerin oy hakkını belirleyen. Bunun baz alınacağını söylüyor. Gelişmekte olan ülkeler çok karşı çıktı ama Avrupa'nın maliye bakanları taviz vermedi. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin oy hakkının artırılması sorunu çözülmedi. Çünkü zaten mevcut formülde ciddi sorunlar var" dedi.



"Yeni bir IMF doğmadı, ama doğum sinyalleri var" açıklamasını yapan Derviş, "Dünyanın ABD-Avrupa işbirliğiyle yönetilemeyeceğini Washington görüyor ama Avrupa kabullenmek istemiyor" diye konuştu.



ABD'nin dünya ekonomisindeki payının yüzde 40'lardan yüzde 20'ye indiğine işaret eden Derviş, "Bu nedenle dolar orta vadede tek rezerv para olamaz. Ancak onun yerini ne alacak o belli değil" dedi.



Türkiye-IMF anlaşması konusunda da uyarılarda bulunan Derviş, "Bir IMF programı olmamalı. Bunun altını çiziyorum, bir IMF programı olmamalı. Türkiye'nin programının IMF, Dünya Bankası tarafından desteklenmeli. Bu destek yararlı bir destek. Bize yararlı bir destek. Bu programın ister Türkiye, ister Brezilya'da olsun ulusal bir program olmalıdır" diye konuştu.



Türkiye'nin son yıllarda etkili bir küresel oyuncu haline geldiğine işaret eden Derviş, bunun devamı için yeniden yüksek bir büyüme hızı yakalanması gerektiğini vurguladı.



Derviş, "Krizde bir yıl küçülme normal, herkes küçülüyor. Ama sonrası Türkiye'nin imajını etkiler" dedi.



Türkiye'nin ciddi oyuncu olacaksa potansiyeli olduğunu belirten Derviş, "O zaman o geçmişteki büyüme hızına dönmemiz lazım. Türkiye'ye yüzde 3'ler, yüzde 4'ler yetmez. Türkiye'deki sorunlar istihdam, gençlere iş alanları yaratılması, sosyal ihtiyaçlar... Tüm bunlar Türkiye'nin yüzde 6-7 gibi büyüme hızına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Zor iş, kolay reçetesi de yok. Ama küresel bir oyuncu olmaya devam etmek istiyorsak bunun devam etmesi lazım" şeklinde konuştu

