Derviş Eroğlu Downer'le görüştü

T24-

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme öncesinde açıklama yapılmazken, basının görüntü almasına izin verildi.



Görüşmede, ay sonuna başlaması beklenen yeni tur doğrudan müzakerelerin ele alınması bekleniyor.



Kıbrıs müzakerelerinin devamıyla ilgili geçen hafta New York'ta BM merkezinde temaslarda bulunan Downer, Eroğlu ile görüşmesinden sonra Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la da bir araya gelecek.