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Dünya

Derviş Eroğlu Downer'le görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexsander Downer'i kabul etti.

03 Mayıs 2010 03:00

T24-  KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 18 Nisan'da cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Downer'le ilk kez bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığındaki görüşme öncesinde açıklama yapılmazken, basının görüntü almasına izin verildi.


Görüşmede, ay sonuna başlaması beklenen yeni tur doğrudan müzakerelerin ele alınması bekleniyor.


Kıbrıs müzakerelerinin devamıyla ilgili geçen hafta New York'ta BM merkezinde temaslarda bulunan Downer, Eroğlu ile görüşmesinden sonra Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la da bir araya gelecek.

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