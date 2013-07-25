T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Derviş: Emeklilik mutlaka kademeli olmalı, insanlar 70'lerine kadar çalışabilir

Derviş emeklilik sisteminin değiştirilmesine ilişkin olarak, 'Emeklilik mutlaka kademeli olmalı. İnsanlar 50’lerine kadar yılda 1800-2000 saat çalışabilir, 70’lerinde yılda 500-1000 arası saate doğru gider' dedi

25 Temmuz 2013 18:58

Eski Devlet Bakanı ve ABD’li düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü’nün Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, dünya genelinde çalışma hayatında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi. Derviş iş yaşamının yeniden şekillenmesi çağrısında bulunarak, "Bir hostes 70’ine doğru da haftada iki gün çalışır" dedi.

Milliyet gazetesinin haberine göre Derviş, "Emeklilik mutlaka kademeli olmalı. İnsanlar 50’lerine kadar yılda 1800-2000 saat çalışabilir, bu giderek 60’larında yılda 1300-1500 saate doğru azalır ve 70’lerinde yılda 500-1000 arası saate doğru gider" dedi.

Derviş, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) internet sitesinde yayımlanan yazısında, "Örneğin, bir hemşire, bir hostes ya da öğretmen 50’li yaşlarının sonuna kadar haftada beş gün çalışabilir, 62 yaşına kadar haftada dört güne iner, 65 yaşında üç gün olur ve belki 70’ine kadar iki gün çalışır" diye yazdı.

 

'Gelişmiş ülkeler yaşlanma problemi ile içiçe'

 

Derviş, gelişmiş ülke toplumlarının yaşlanma problemiyle iç içe olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunun da 20 - 30 yıl içinde benzer yapıya kavuşacağını belirtti.

Artan yaşam süreleriyle birlikte sağlık harcamalarının yükseldiğini kaydeden Derviş, "Şimdiki sistemde küçük yapılacak değişiklikler teknolojik etkilere cevap verme, toplumsal gerilimi ve gençlerin korkularını azaltma ya da artan mali yükleri karşılamada yeterli olamaz. İş hayatının, vasıf kazanmanın, emekliliğin ve izin konularının radikal şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

ETİKETLER

kemal dervişemeklilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24