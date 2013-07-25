Derviş: Emeklilik mutlaka kademeli olmalı, insanlar 70'lerine kadar çalışabilir

Eski Devlet Bakanı ve ABD’li düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü’nün Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, dünya genelinde çalışma hayatında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi. Derviş iş yaşamının yeniden şekillenmesi çağrısında bulunarak, "Bir hostes 70’ine doğru da haftada iki gün çalışır" dedi.

Milliyet gazetesinin haberine göre Derviş, "Emeklilik mutlaka kademeli olmalı. İnsanlar 50’lerine kadar yılda 1800-2000 saat çalışabilir, bu giderek 60’larında yılda 1300-1500 saate doğru azalır ve 70’lerinde yılda 500-1000 arası saate doğru gider" dedi.

Derviş, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) internet sitesinde yayımlanan yazısında, "Örneğin, bir hemşire, bir hostes ya da öğretmen 50’li yaşlarının sonuna kadar haftada beş gün çalışabilir, 62 yaşına kadar haftada dört güne iner, 65 yaşında üç gün olur ve belki 70’ine kadar iki gün çalışır" diye yazdı.

'Gelişmiş ülkeler yaşlanma problemi ile içiçe'

Derviş, gelişmiş ülke toplumlarının yaşlanma problemiyle iç içe olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunun da 20 - 30 yıl içinde benzer yapıya kavuşacağını belirtti.

Artan yaşam süreleriyle birlikte sağlık harcamalarının yükseldiğini kaydeden Derviş, "Şimdiki sistemde küçük yapılacak değişiklikler teknolojik etkilere cevap verme, toplumsal gerilimi ve gençlerin korkularını azaltma ya da artan mali yükleri karşılamada yeterli olamaz. İş hayatının, vasıf kazanmanın, emekliliğin ve izin konularının radikal şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.