Dersten bırakan hocaya asitli intikam

İngilizce dersinden üst üste kalan Vietnamlı öğrenci, dersin hocasına asit attı.



Ho Çi Minh kentindeki Ziraat ve Ormancılık Üniversitesi okuyan Tran Huan Thanh, dersinden kaldığı için kızgın olduğu Dand Huu Dung’un dersine izinsiz girerek elindeki 5 litrelik kovadaki asidi üzerine fırlattı. Kaçmaya çalışan Dand’ın sırtına da darbe indiren Tran kaçmayı denese de öğrenciler kendisini yakaladı ve polise teslim etti.

Hocanın vücudunun bir tarafında ciddi yanıklar oluştuğu, ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Olayda Dand’ın yanı sıra çok sayıda öğrencinin de yaralandığı, altısının hastanede tedavi yanık tedavisi gördüğü bildirildi. 3 yıl önce mezun olması gereken 28 yaşındaki Tran’ın, Dand’ın dersinden birkaç kez üst üste kaldığı öğrenildi.(aa)