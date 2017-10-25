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Dersteki öğrencilere FETÖ şoku

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, bulunan Özel Umut Temel Lisesi, 6749 sayılı kanuna göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması'yla bağlantısının belirlenmesi üzerine kapatıldı

25 Ekim 2017 21:13

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, bulunan Özel Umut Temel Lisesi, 6749 sayılı kanuna göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması\'yla bağlantısının belirlenmesi üzerine kapatıldı. İşlemler sırasında derste olan öğrenciler, dışarı çıkarıldı.
Bornova\'da eğitim ve öğretim veren Özel Umut Temel Lisesi\'nin 6749 sayılı kanun çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda FETÖ\'yle bağlantısı olduğu belirlendi. Alınan karar gereği Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile İzmir Defterdarlığı okula gelerek kapatma işlemini gerçekleştirildi. Kapatma işlemi sırasında polis, okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, dersteki öğrenciler dışarıya çıkartıldı. Kapatma kararını öğrenen öğrenciler, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine okula gelen veliler yetkililerden bilgi almak istedi. Çocuklarının bundan sonraki durumunu merak eden veliler, kapatma işlemini endişeli gözlerle seyretti. Kapatma işlemi sırasında öğrencilere ve okula ait kitaplar, poşetlere konularak dışarıya atıldı. Okulun kapatılmasının ardından öğrenciler ve aileleri okulun önünden ayrıldı.
Okulun, 6749 sayılı kanunun ikinci maddesi olan \"Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının üçüncü fıkrasına uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır\" maddesine göre kapatıldığı öğrenildi.

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