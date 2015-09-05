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Yaşam

Derslerin erken başlaması, öğrenmeyi olumsuz etkiliyor

Son yapılan araştırmalar derslerin liseler için 10:00, üniversiteler için 11:00'de başlaması gerektiğini ortaya koydu

05 Eylül 2015 15:41

University of Oxford, Harvard Medical School ve University of Nevada’dan araştırmacıların yürüttüğü bir çalışma; mevcut okul ve üniversite başlama saatlerinin öğrencilerin sağlıkları ve öğrenmeleri üzerinde olumsuz etki oluşturduğu bulgusuna ulaştı.

Son yapılan uyku araştırmalarına dayanarak, araştırmacılar öğrencilerin okula başlama saatlerinin; 10 yaşındaki çocuklar için 08.30 ya da daha geç, 16 yaşındakiler için 10.00 ya da daha geç ve 18 yaşındakiler için 11.00 ya da daha geç olması gerektiği sonucuna ulaştılar. Bu başlangıç zamanları öğrencileri; sağlık problemleri ve yetersiz öğrenme ile bağlantılı olan kronik uyku eksikliği ve kısa uyku sürelerinden korunmuş olacaktır.

Bulgular biyolojik saat olarak bilinen sirkadiyen ritimlerinin daha derinlemesine bir kavrayışını ve her 24 saatte bu günlük döngünün düzenlenmesinden sorumlu genleri kendine temel ediniyor.

Ergenlik döneminde, kalıtsal sirkadiyen ritimleri ve tipik iş günleri arasında bir uyumsuzluk meydana geliyor. Sirkadiyen ritimleri, bizim çalışmamız ve konsantrasyonumuz için en uygun saatleri belirler ve ergenlik döneminde bu saatler 3 saat ötelenir. Uyku paternlerindeki bu genetik değişimler, sağlık ve öğrenmeyi optimize eden başlangıç zamanlarını belirlemekte kullanılmıştır.

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