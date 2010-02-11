Derslere şapka ile girilebilir mi?

T24 - İki yıl boyunca derslere perukla giren türbanlı Cerrahpaşa Tıp öğrencisi Nur İncekara yeni öğretim yılına şapkayla devam etmek istedi. Ancak sınıftan çıkarılan İncekara'nın yaptığı başvuru üzerine Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı YÖK'ten 'Şapkalı eğitim' için görüş istedi.



Başbakanlık ile YÖK arasındaki yazışmaya konu olay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaşandı. Fakültenin 3'üncü sınıfında okuyan türbanlı öğrenci Zeynep Nur İncekara, iki yıl boyunca peruk takarak girdiği derslere, yeni öğretim yılında şapka takarak girmek istedi. Ancak İncekara, 'Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne aykırı davrandığı' gerekçesiyle öğretim üyeleri tarafından sınıftan çıkarıldı.



Akşam gazetesinin haberine göre, yaşanan gelişme üzerine dekanlığa başvuran İncekara, 'Rencide edildiğini ve eğitim hakkının engellendiğini' ileri sürerek kendisini sınıftan çıkartan öğretim üyelerini şikayet etti ve mağduriyetinin giderilmesini istedi. Ancak dekanlık, uygulamanın Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin bir gereği olduğunu belirterek, İncekara'nın başvurusunu reddetti.



Şapkalı öğrenci İncekara, dekanlıktan gelen yanıt üzerine bu kez Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'na başvurdu. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı da, YÖK Başkanlığı'na resmi bir yazı göndererek, 'Derslere şapka ile girilip girilemeyeceği' konusunda hukuki görüş istedi.



Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Mehmet Yılmaz Küçük imzalı 13 Ocak 2010 tarihli yazı şöyle devam etti: 'Kendisine yapılan davranışın hukuka uygun olup olmadığı hususunda görüşünüzün bildirilmesine, davranışının disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varılırsa hangi mevzuata göre uygulama yapılacağı konusunda Başkanlığımıza ve başvuru sahibine bilgi verilmesini rica ederim...'



Yazı ekinde, resmi kurumlar ile üniversitelerde uyulması gereken kılık-kıyafet kuralları ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararları, Milli Eğitim Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliği, Bakanlar Kurulu kararlarına da atıfta bulunuldu.



YÖK Kanunu'nun, 'Yürürlükteki yasalara aykırı olmamak koşulu ile yükseköğretim kurumlarında kılık-kıyafet serbesttir' ibaresine de yer veren Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli tarihlerde verdiği kararları da hatırlattı.





Karar emsal olacak



YÖK yetkilileri konunun YÖK Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirildiğini belirttiler. YÖK'e daha önce de, başta türban ve peruk olmak üzere kılık kıyafetle ilgili çok sayıda başvuru yapıldığını hatırlatan YÖK yetkilileri, konunun ilgili yönetmelikler ve yargı kararları dikkate alınarak karara bağlanacağını belirttiler. YÖK, 'şapkalı' eğitime vize verirse, bu karar yargı yoluyla iptal edilmediği sürece emsal teşkil edecek ve türbanlı öğrenciler, peruk yerine şapka ile derslere girebilecek.



