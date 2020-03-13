Dersler TRT'den takip edilebilecek; işte Millî Eğitim Bakanlığı'nın Koronavirüs önlemi uzaktan eğitime dair 8 soru ve cevap

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de yeni tip Koronavirüs vakası görülmesinin ardından aldığı önlem niteliğindeki uzaktan eğitim için plan oluşturuldu. 23 Mart'ta başlayacağı belirtilen eğitim için dersler, ilkokul 1'inci sınıftan 12'inci sınıfa kadar sisteme yüklendi. Canlı yayın dersler hem EBA'da hem TRT'de olacak. Olağanüstü bir durum oluşmaması için alternatif kriz senaryoları hazırlandığı belirtildi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip Koronavirüs nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimle ilgili olarak "Gün boyunca yayın olacak, her sınıf için yayın saatleri belirlendi" dedi. Bakanlık ayrıca eğitim içeriklerinin eba.gov.tr ayrıntılı olarak görülebileceği, 444 0 632 no’lu telefondan 24 saat erişerek eğitimle ilgili bilgi alınabileceğini belirtti.

İşte MEB'e uzaktan eğitimle ilgili olarak en sık sorulan sorular ve yanıtları:

*Online dersler ne zaman başlayacak?

MEB ulusal ölçekte hazırlanan ders programlarıyla verilecek eğitimle ülkemiz model ülke olmaya da hazırdır. 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz ilk 1 haftayı evlerinde geçirmelerini öneriyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren de sunacağımız alternatifler üzerinden evdeki uzaktan eğitim süreci de başlamayacaktır.

*Ders programlarına nasıl erişilecek?

Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli okullarımızdaki haftalık ders programı İnternet ve TRT aracılığıyla tüm ülkede ücretsiz öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve İnternet ders programlarıyla model ülke olmaya ülkemiz hazırdır. Senkron alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Sorun yaşanmayacak. Tüm dersler sisteme yüklenildi.

Üniversite sınavına ve liselere geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler ne yapacak?

Ücretsiz destek ağıyla tüm operatörlerden öğrencilere özel 3 GB ücretsiz İnternet sağlanarak, öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olacak. EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) Portalına tüm soruları cevap bulacağı gibi sınıf seviyelerine göre TRT’den de öğrenciler farklı kanallardan kendi derslerini alacaklar.

EBA portalında tüm sınıfların dersleri olacak mı?

İlkokul birinci sınıftan, 12’inci sınıfa kadar tüm sınıfların dersleri EBA’da var. Çok daha önceden hazırlanıldı ve sisteme yüklenildi. Kişiye özel akıllı etkileşimle, okullara olan ihtiyacı en aza indirecek şekilde hazırlanıldı.

Öğrenci dersi kaçırırsa ne olacak?

Derslerin tamamı online canlı olarak takip edilebileceği gibi ders içerikleri öğrenciler için sisteme de yüklenileceği için sorun yaşanmayacak. Öğrenciler, derslere her koşulda erişebilecekler. Bilgisayarı olmayan, televizyondan erişebilecek. Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında da tüm eksikler bire bir eğitimle tamamlanacak.

Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Uzaktan eğitim 23 Mart’da başlayacak. Ayrıntılı olarak anne babalar da bilgilendirilecek. Çocukların eğitimlerinin aksamaması için her tür tedbir alındı. Aksama olmaması için alternatif senaryolar da hazırlanıldı. sorun yaşanmaması için ekipler 24 saat aktif olacak.

EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) portalına nasıl gireceğiz?

Sisteme e-devlet şifrenizle öğrenci, öğretmen ve veli kaydı olarak girebileceğiniz gibi ayrıca yine şifrenizle eba.gov.tr adresinden de girebilirsiniz.

EBA’ da ders takibi nasıl yapılacak?

EBA’da her sınıf için ayrı bölüm oluşturuldu. Her ders için de ayrı bölüm ve her konu başlığı için de ayrı anlatım ve içerik zaten yükleniyordu. Şimdi bu eğitimlere ayrıca sınav öğrencileri ve canlı yayınlar da eklenecek. Yayınları kaçırsalar bile öğrenciler dersleri yine de kaçırmayacak. Sistemde yüklü olarak ücretsiz girip izleyebilir veya notları alabilir.