Dersler ortaokul ve lisede ağırlaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "4 4 4" eğitim sistemiyle ilgili, "İlkokulda çok daha yoğun bir program değil, daha rahatlamış bir program olacak ama ortaokul ve lisede giderek ağırlaşan bir programımız olacak" dedi.

Dinçer, Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ticaret Üniversitesi 2011-2012 akademik yılı mezuniyet töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "30 olan haftalık ders saati 36'ya mı çıkarıldı?" şeklindeki sorusu üzerine Dinçer, ders çizelgesini yayımladıklarını belirterek, özellikle ilkokulda haftada yaklaşık 9 saat serbest zaman ve fiziksel etkinliklerin olduğunu söyledi.

Dinçer, iki şeye dikkati çekmek istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birincisi, artık bundan sonra 720 saatle başlayan ve 720 saatle 8 yıl boyunca devam eden bir eğitimimiz olmayacak. Birinci sınıfta çok daha az dersimiz var. Eğitim yılı uzadıkça ders sayısının da arttığı bir programa sahibiz. İkincisi de birinci sınıfta hem programımız hafiflemiş vaziyette hem de müfredatımız hafifleyecek.

Dolayısıyla bakıldığında her gün çocuklarımız için aşağı yukarı 2 saat oyun ve fiziksel etkinlikler, öğrenme esaslı oyunlar tabii ve serbest etkinlikler olmak üzere iki farklı uygulamamız da olacak. Bu açıdan bakıldığında çocuklarımız için, hele hele ilkokulda çok daha yoğun bir program değil, daha rahatlamış bir program olacak ama ortaokul ve lisede giderek ağırlaşan bir programımız olacak."

Başta AB ülkeleri, Kuzey Amerika ve OECD ülkeleri olmak üzere, eğitimde başarılı ülkelerin eğitim yapılarını incelediklerini anlatan Dinçer, "Orada tespit ettiğimiz şey şu, biz 8 yıllık süre içinde 674 saat eksik ders veriyoruz. Dolayısıyla bu 8 yıllık süre içinde ders saatlerimizi artırmak zorundaydık ki, küresel düzeyde çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimi verebilelim" şeklinde konuştu.

Dinçer, mevcut programlarda 720 saat yıllık ders olduğu hesap edildiğinde 8 yılda 674 saatlik ders eksikliğinin önemli olduğuna işaret ederek, çocukları küresel düzeyde rekabete hazırlarken, bunu karşılayacak tedbirleri de aldıklarını kaydetti.

Çocuklar zorlanacaklar mı?

Bir gazetecinin, "Eğitim uzmanları, çocukların bu yeni sistemde zorlanacaklarını söylüyorlar" demesi üzerine Dinçer, o eğitim uzmanları kadar kendilerinin de bu analizleri yaparken faydalandıkları eğitim uzmanları olduğunu söyledi.

Dinçer, bu konuda farklı metodolojik yaklaşımlara ve farklı teorik bilgilere sahip olan insanların değil, pratik olarak dünyada bu işi yapan ve uygulayanların stratejilerine bakmakta yarar olduğunu vurgulayarak, kendilerinin teorik bir tartışmadan bahsetmediklerini, küresel dünyanın yaptıklarına dair çok geniş kapsamlı bir analizden sonra bir şey söylediklerini kaydetti.

Bakan Dinçer, "Diğerlerinin ise mevcut statüyü koruyan teamüllerle yapacakları değerlendirmeler benim için çok anlam taşımaz" diye konuştu.