'Dersimspor' yeşil sahalarda

Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen'in kuruluşunda destek olduğu ve bir dönemin yasaklı ismi, 'Dersim' adıyla kurulan 'Dersimspor', ilk özel maçını Muşspor ile yaptı.



Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen'in kuruluşunda destek olduğu ve bir dönemin yasaklı ismi, `Dersim' adıyla kurulan `Dersimspor', ilk özel maçını Muşspor ile yaptı.



Yaklaşık 20 yıldan bu yana amatör ve profesyonel ligde takımı bulunmayan Tuncelili futbolseverler, Dersimspor- Muşspor maçına ilgi gösterdi.Tunceli'nin eski adı olan, `Dersim' adıyla kurulan Dersimspor taraftarın karşısına çıktı. Antrenörlüğünü Çetin Aran'ın yaptığı takım, ilk özel maçını Tunceli Atatürk Stadyumu'nda Muşspor ile yaptı.



Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin kişi izledi. Dersimspor, ilk özel maçında konuk takım Muşspor'u 2-0 yendi. Tuncelililer, Vali Mustafa Taşkesen'in de kuruluşuna destek verdiği Dersimspor ile 20 yıllık futbol hasretini gidermeyi hedeflediklerini söyledi.



Dersimspor Basın Sözcüsü Ali İhsan Bayır, takımın işadamları, futbolseverler, Belediye Başkanı, Vali ve Emniyet müdürünün katkısıyla kurulduğunu belirterek, "Bundan sonra tek amacımız 3'üncü Lige Yükselme maçlarını kazanarak, profesyonel ligde mücadele etmektedir" dedi.



Dersimspor yöneticileri, kulübü kurmadan önce Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen'i ziyaret ederk, yardım isteminde bulunmuştu. Vali Taşkesen de, bu talebi olumlu karşılamış ve Dersimspor'a her türlü yardımı yapacağını açıklamıştı.

