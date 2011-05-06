Dersimiz: Milli ve manevi değerler

T24 - Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni bir proje başlattı. Önümüzdeki eğitim yılı itibariyle ders "maneviyat" ile başlayacak.

Antalya Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, 18. Milli Eğitim Şurası'nda ele alınan beş konudan birinin ''değerler eğitimi'' olduğunu söyledi.

Antalya'da bu konuda ilk adımı atacaklarını belirten Gülay, internetin doğru kullanılmaması, televizyonun bilinçli seyredilmemesi nedeniyle çocukların milli ve manevi değerlerinde kayıplar oluşmaya başladığına dikkati çeken Gülay, ''Hayat şartları zor, anne baba çalışıyor veya aile sorunları var, aile eğitimleri tam değil gibi birçok aksaklık tespit ettik. Üniversiteden ve bizden bir ekip çalışmaları son aşamaya getirdi. Okul öncesi, ilk ve ortaöğretimde çocuğun yaş grubuna göre değerlerle ilgili önce öğretmenlerimizi eğitip yetiştireceğiz, daha sonra da her öğretmenimiz derse başlamadan önce milli ve manevi değerlerimizden bahsedecek'' dedi.



3-4 dakika milli ve manevi değerler

İnsanların hep sınavlara odaklandığını belirten Gülay, şöyle devam etti:

''Çocuklar sadece sınava endekslenmemeli, manevi değerler konusunda da bilinçlendirilmeli. Adam gibi adam yetiştirmek çok önemli. Değer yargıları olan, milli ve manevi değerlere sahip çocukları yetiştirmek çok önemli. Bir taşıtta yaşlıya, oturan çocuk yer vermiyorsa tüm eğitimciler olarak kendimizi sorgulamamız gerekir. Bununla ilgili yoğun şekilde çalışıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanacak kılavuz doğrultusunda öğrencilere, yaşına göre dersin başında 3-4 dakika öğretmen tarafından milli ve manevi değerler anlatılacak, değerler eğitimi verilecek. Bu, valimiz Ahmet Altıparmak'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan bir proje.

Proje önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde uygulamaya konulacak.''



