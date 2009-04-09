Dersimiz cesaret!

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Yaşam

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Van Çatak'ta defalarca çatışmanın ortasında kalan, bir öğrencilerini mayına kurban veren iki kadın öğretmen, 'Eğitime devam' dedi

09 Nisan 2009 03:00

Van Çatak'ta defalarca çatışmanın ortasında kalan, bir öğrencilerini mayına kurban veren iki kadın öğretmen, her şeye rağmen "Eğitime devam" dedi.

Muğlalı sınıf öğretmeni Selma Ceylan (27) ve Kırıkkaleli Fatma Şahiner (23), 1.5 yıl önce Van'ın Çatak İlçesi Atlıhan Köyü'ndeki Büyükağaç Mezrası Gülsezer Cangüre İlköğretim Okulu'nda mesleğe ilk adımı attı. Atlıhan Köyü, çevresindeki birçok köy terör olayları nedeniyle 1994'te boşaltılmıştı. Göç edenler geri dönmezken 60 haneli Büyükağaç sakinleri, askerlerin desteğiyle yaşamlarını sürdürdü.

İlk iş Türkçe öğrettiler

Daha önce hiç kadın öğretmenin tayin edilmediği okula gelen erkek öğretmenler terör korkusuyla birkaç ay kalıp sağlık problemlerini bahane ederek istifa etti. Kader birliği yapan iki öğretmen 46'sı kız toplam 96 öğrenciye önce Türkçe, sonra da okuma yazma öğretti. Azimle çalışan iki öğretmen PKK yuvası olarak bilinen bölgede çatışma seslerine de alıştıklarını anlattı. 24 Mayıs 2008'de yaşadıkları çatışmayı asla unutamadıklarını anlatan Ceylan, "Gece lojmanda oturuyorduk.

Silah sesleri duyduk. Kato Dağı'ndaki bir grup PKK'lı ile jandarma çatışmaya girmiş, bir köy korucusu şehit olmuş biri de yaralanmıştı. Fatma öğretmen ağlıyordu silah sesleri kesilince lojmana gidip onu uyuttum" dedi.

Çatışmadan sonra, ilçeye giden asfalt yolun 3 ayrı mevkisinde teröristlerce döşenen mayın patladı. Bazı köylüler yaralandı. İlçedeki karakolda koruma altına alınan öğretmenler, ancak 3 hafta sonra köye dönebildi.

Öğretmenler okul tatil edilince öğrencilere karnelerini dağıtıp tatil için memlekete dönmeye karar verdi. Ancak öğretmenler bir gün sonra karnesini verip eve gönderdikleri öğrencileri 8 yaşındaki Ali ve annesinin dağda buldukları bir maddenin ellerinde patlaması sonucu öldüğünü öğrendi.
İki genç kadın yaşadıkları deneyimlerle olgunlaştıklarını, tek özlemlerinin gazete okuyup, bulmaca çözmek olduğunu anlattı. (Sabah)


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