'Dersim'in kayıp kızlarına ne oldu?'

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Tacar, Dersim'in "kayıp kızlarının" akıbetini sordu ve Seyit Rıza ile arkadaşlarının mezar yerinin tespit edilerek ailelerine verilmesini istedi. CNNTürk'te yer alan haber şöyle:Tacar ve beraberindeki federasyon üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı ve TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık'ı ziyaret etti.Tacar, BDP grubunu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık değiştiğini, dün konuşulamayan birçok şeyin bugün konuşulur hale geldiğini söyledi."Dünyada gelişen siyasal konjonktür paralelinde, Türkiye'nin büyük ve demokratik bir ülke olma yolunda tarihsel sorunlarla yüzleşip, halklarıyla barışma yolunda adımlar atması gerektiğini" savunan Tacar, şöyle devam etti:"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın, 'Dersim'de yaşananlar katliamdır' ifadesi biz Dersimliler için önemli bir tarihin ilk adımıdır. Dersim'de bir katliam yapıldı ve bu katliamın bilançosu hala belli değil. Acı bir başka gerçek de zorla ailelerinden alınarak subaylara ve durumu iyi olan ailelere evlatlık ya da hizmetçi olarak verilen kız çocuklarının akıbeti bilinmiyor. Biz bir kin beslemiyoruz, öç alma duygusu yok. Bu kanayan yaranın dindirilmesi gerekiyor. 'Dersim' adının iade edilmesini, Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin tespit edilerek, ailelerine verilmesi, kayıp kız çocuklarının tam listesinin açıklanmasını talep ediyoruz. Dersim katliamlarından ötürü Dersim halkından devlet adına özür dilensin."Tacar, "Sabiha Gökçen, Fevzi Çakmak ve Abdullah Alpdoğan gibi Dersimlileri rencide eden isimlerin kaldırılmasını" istediklerini ifade etti.