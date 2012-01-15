Dersim'de katliam var ama belgeleri yok!

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'Dersim harekâtının kayıtları devlette yok'



Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Başsavcılık, Genelkurmay Başkanı, Necdet Özel'in, ellerinde bulunan belgeleri kast ederek “Dersim belgelerinin tasnif edildiği, ardından ilgililerin incelemesine açılacağı” açıklamasını boşa çıkarırken, “Gerekirse Dersim katliamı için özür dileriz” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu özürden kurtardı. Zira ortada resmi belge yoksa Erdoğan'ın özrüne de gerek kalmayacak.Avukat Barış Yıldırım, bir süre önce, 1937-38 yıllarında yaşanan Dersim Katliamı sürecinde katledilenlerin toplu olarak gömüldüğü iki ayrı yerin açıklaması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.Olayda sorumluğu bulunanlar hakkında soruşturma başlatılmasını da talep eden Yıldırım, “Askeri harekat sırasında Dersim merkeze bağlı Alacık Köy'ü, Roşnek Mezrası Çoleneser mevkiinde iki alanda toplu halde bulunduğu iddia edilen insan kemikleri hakkında” Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Yıldırım, başvuru dilekçesinde, “Kemiklerin 1937-38 Dersim Askeri Harekatı sürecinde erkek ve kadın/çocuk şeklinde iki ayrı grup olarak topluca öldürülen kişilere ait olduğu iddia edilmekte ise de kemiklerin kimlere ait olduğunun ve bu kişilerin ne şekilde kimlerce hangi zaman diliminde öldürüldüğünün tespiti yasal olarak kesin zorunluluk taşımakta olup tüm bu hususlar adli soruşturma neticesinde açığa çıkacaktır” dedi.Söz konusu alana yakın yerde 1994’te Gökçek Köyü'nden iki ailenin bütün fertlerinin kaybedilmesini de hatırlatan Yıldırım, “Hakikati adli soruşturmanın aydınlatacağını” belirtti. Yaşanan olaylarla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken Yıldırım, uygulanması gereken hükümleri hatırlatıp, “kemiklerin bulunduğu iddia edilen yerlerde keşif yapılmasını talep ederek, kemiklerin kimlere ait olduğunun tespit edilmesini” istedi. Yıldırım ayrıca, cinayetlerin ne zaman işlendiğinin tespit edilmesini de isterken, öldürülenlerin kimler tarafından da öldürüldüğünün de belirlenmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, buradan hareketle sorumlular hakkında kamu davası açılmasını istedi.Avukat Barış Yıldırım'ın başvurusunu, “değerlendiren”, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, “Konuyla ilgili araştırmanın yapıldığını fakat Yıldırım’ın bilgi ve belge istediği hususlara ilişkin bir kaydın bulunduğu” cevabını verdi.