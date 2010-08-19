'Dersim'de her şeyi yaptıran Atatürk'tü'

T24- Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Dersim isyanı sırasında Atatürk’ün hayatta olduğunu ve isyanın bastırılması emrini de Atatürk’ün verdiğini söyledi. Pamukoğlu, “Dersim birkaç kere ayaklanma teşebbüsünde bulundu. Atatürk sağdı, her şeyi yaptıran Atatürk’tü” dedi.



12 Eylül’de yapılacak olan Anayasa referandumu için ‘hayır’ kampanyası başlatan HAK ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu Edirne’de basın mensupları ile bir araya geldi. Efe Hotel’de yapılan basın toplantısında, sürekli gündeme getirilen Dersim isyanına değinen Osman Pamukoğlu, Dersim isyanının Atatürk’ün emri ile bastırıldığını öne sürdü. İsim vermeden AK Parti hükümetini eleştiren Pamukoğlu, hükümetin ‘hüneri’ olmadığı için ölülerle ve Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki insanlarla uğraştığını ifade etti.



‘Mustafa Kemal Paşa başımıza taş yağdırdı’



Atatürk’ün Dersim isyanını bastırmak için harekat yönettiğini savunan Pamukoğlu şunları söyledi: “Hünerleri olmadığı için ölülerle ve Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki insanlar ile de uğraşıyorlar. ‘Atatürk’ diyemiyorlar, meydanı boş buldukları zaman onu da diyecekler.



Hiç uzatmanın gereği yok. Dersim birkaç kere ayaklanma teşebbüsünde bulundu. Atatürk sağdı, her şeyi yaptıran Atatürk’tü. O kadar Atatürk’tür ki Trabzon’da Atatürk’ün kaldığı bir ev var. O evde Atatürk bu Dersim isyanında Karadeniz bölgesindeydi, bizzat haritaya kırmızı ve mavi, kendisi işaretlemiştir. Bizim kuvvetlerimiz ve isyancıların kuvvetleri diye.





Kendi el yazısı ve farklı askeri şekiller çizmiş, oklar çizmiş ve harekatın nasıl yapılacağını ve ortadan kaldırılacağını bizzat kendisi eli ile yazmış ve şekillendirmiştir. Harita Trabzon’dadır. Hatta doğuda görevliyken, isyanlarda bulunan çok yaşlı bir Kürt vatandaş ile sohbet ettim. O isyanları bana anlattı. Söylediği söz, ‘Mustafa Kemal Paşa başımıza taş yağdırdı’. İsyanları devletler nasıl bastırdıysa, Atatürk’te öyle bastırdı. Bundan sonra olacaksa yine aynı şekilde bastırılacaktır” dedi.



‘Erdoğan Genelkurmay'dan icazet aldı’



HEPAR Osman Pamukoğlu, AK Parti’nin kurulum aşamasında Genelkurmay Başkanı’ndan ‘icazet’ aldığını iddia etti. Dönemin emekli ve muvazzaf generallerinin arandığını öne süren Pamukoğlu şöyle konuştu: “Ordu neden zaten siyasete giriyor ki. Bu parti kurulurken, Bu Recep Tayyip Erdoğan denilen zat aracı generaller arayarak, emekli ve muvazzaf, Kara Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanına ulaşmak istediler.



‘Biz artık eskisi gibi değiliz, yeni bir partiyiz, yeni kurulacak. Bize icazet verin’ dediler. Bu generallerin hepsi bugün sağ. ‘Ordu siyasetten uzak duracak, tutacağız’ diyenlerin partilerinin kuruluş aşamasında emekli ve muvazzaf generaller bularak Kara Kuvvetleri Komutanı’na ve Genelkurmay Başkanı’na ulaşıp, ‘bize icazet verin bizi horlamayın, biz sizden yanayız. Bizi yanlış anlamayın’, diyen şahıs budur.”



Emekli Koramiral Kıyat'a tepki



HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu Hakkari ve Dağ Komando Tugayı’nda görev yaptığını hatırlatarak “1993 ile 1997 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetler devlet politikasıydı’ diyen Emekli Koramiral Atilla Kıyat’a tepki gösterdi.





Emekli Koramiral Atilla Kıyat’a hangi dağı gördüğünü soran Osman Pamukoğlu şöyle devam etti “Ne alakası var amiralin. Hangi dağı görmüş. Şırnak, Şemdinli, Yüksekova’yı bilir mi? Hiç 3 bin 800 yüksekliğe sırtında 40 kilo yükle ocak ayında eksi 40’ta çıkmış mı? Hangi karakollarda, vadilerde, ormanlarda, bataklıklarda bulunmuş. Allah akıl fikir versin. dememle olmuyor ama söylemiş olayım. Ne ilgisi var, tutturmuşlar ‘17 bin faili meçhul var.’ Kimmiş 17 bin faili meçhul. Kim çıkartır 17 bini.



PKK, devlet yanlısı diye takır takır adam öldürdü. Ben de oradaydım. 1993- 94- 95 Hakkari ve Dağ Komando Tugayı’nda Bölge komutanıydım. ‘26 kere Kuzey Irak’a girdik’ diyorlar ya, bunun 21’ni ben ve benim birliklerim yaptı. Hepimiz oradaydık. Hakkari en belalı yer. Eğer orada faili meçhulle ilgili bir şey olursa bunlar bizi tefe koyarlar. Var mı? hadi bulun bakayım. En ceberut yerde. Kan gövdeyi götürdüğü yerde benim karşısındaki. Var mı? Hakkari’de yoktu. Hakkari dışındaki yerler işin enstantane kısmı. İşte bizzat komutan burada. 10 bin subay astsubay 55 bin askerle çalıştım orada” dedi.



12 Eylül’de yapılacak olan referandumun tamamına hayır dediklerini belirten HEPAR Lideri Osman Pamukoğlu, Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’ne geçti.





