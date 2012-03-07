Dersim olaylarıyla ilgili bir ayda 600 başvuru yapıldı

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

TBMM Dilekçe Komisyonu’nda Dersim Olaylarını Araştırma Alt Komisyonu’na yurt içi ve yurt dışından bilgi, belge ve başvuru yağıyor. Son bir aylık dilimde 600’e yakın başvuru yapıldı. Gençlerden ve kadınlardan başvuru sayısında artış dikkat çekiyor. Komisyon Başkanı AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, “Yoğun bir ilgi var. Çok sayıda bilgi ve belge gönderiliyor. Telefonla bana ulaşan vatandaş, komisyonda bilgi vermek istediklerini söylüyor” dedi.

İkinci kuşak Azimet Çiçek, Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde babasının küçük yaşta tanık olduğu olayları anlattığı başvurusunda, “Askerlerin samanlığa kilitledikleri dedem, nenem, amcam ateşe verilerek diri diri yakılıyorlar. Babam, ceviz ağacının üzerinde katliamları seyrediyor” dedi. Komisyona gelip bilgi vermek istediğini söyleyen Çiçek’in başvurusu şöyle:



Samanlıkta diri diri ateşe



“Babam İbrahim İlter (Çiçek) ve ailesi 1938 yılında Dersim vilayetinin Hozat İlçesi Taçkireg (Kavuktepe) Köyü’nde ikamet etmekteydiler. Askerin köye gelme ihtimaline karşın 12-13 yaşlarında olan babam hayvan otlatmaya köy dışına gönderiliyor. Askeri birlikle köye geliyor. Köyde kaçamayan insanları toplayarak bir samanlığın içerisine kapatıyorlar. Samanlığa kilitlenen dedem Hasan İlter, nenem Hatice İlter, amcam Munzur İlter birçok yakınımız askerler tarafından ateşe verilerek diri diri yakılıyor.



Kalın iplerle bağlanıp kurşuna diziliyor



Köyde bulunan ve yakalanan diğer insanlar kadın, erkek, çocuklar ayrı olarak kafilerle kalın kalıp uzun iple bağlanıyor ve kurşunu diziliyor.



Ceviz ağacından katliamı seyrediyor



Babam İbrahim İlter ise askerlerin köye girdiğini uzaktan gördüğü için, ceviz ağacının üzerine çıkarak köyde yaşanılan katliamları seyrediyor. Bir süre dağlarda ve ormanlarda saklanıyor. Daha sonra af çıktığında gelip teslim oluyor.”