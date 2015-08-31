Dershaneler için bugün son gün

Dershaneler, bugün tarih oluyor. Dönüşüm kapsamında olan 2 bin 217 dershanenin dönüşüm başvuruları için bugün son gün. Son 14 ayda 500 dershanenin ise faaliyeti son buldu.

Hürriyet’te yer alan haber göre, 14 Mart 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan ‘dershane’ tanımı çıkarıldı. Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması engellendi.

Kanunda, dershane ve öğrenci etüt merkezlerinin, eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 Eylül 2015’e kadar devam edebileceği, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ise özel okullara dönüşebilecekleri hükmü yer aldı.

MEB, kanunun yayımlanmasının ardından dershanelerin özel okula dönüştürülmesi sürecinde, dönüşüm başvuruları için 2 Haziran 2014'ten itibaren 7 dönem belirlendi. Dönüşüm programına ilk dönemde, 463 dershane/etüt eğitim merkezi başvuru yapmıştı. Başvuruların son dönemi ise 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

2 bin 217 dershane dönüşüm programında

28 Ağustos itibarıyla, 14 aylık sürede, 2 bin 396 dershane dönüşüm programına başvurdu. Bunlardan 2 bin 217’si programa alındı. Dönüşüm okulu olarak açılan 1397 kurumdan 1173’ü temel lise, 11’i okul öncesi kurum, 11’i ilkokul, 197’si ortaokul, 5’i Anadolu lisesi olarak faaliyetlerine devam edecek. 500 dershanenin kurucusu da kendiliğinden faaliyetine son verdi.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine 13 Temmuz’da, Özel Eğitim Kurumları Kanunu’ndaki ‘dershaneler’ ibaresinin yürürlükten kaldırılması, dershanelerin dönüştürülmesi ve gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin 1 Eylül’e kadar devam edebileceğine ilişkin hükümleri iptal etti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde düzenleme yaparak, belirli derslerden, özel öğretim kursları açılabileceğine karar verdi.

Dershanelere ilişkin yasa tasarısının kabul edildiği 2014 yılı itibarıyla 3 bin 530 dershane, buralara giden 1 milyon 220 bin öğrenci ve dershanelerde çalışan yaklaşık 53 bin öğretmen bulunuyordu.