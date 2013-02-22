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Dershaneler için ayrıntılı çalışma yapılacak

Başbakan Erdoğan, dershanelerle ilgili yürütülen çalışmanın daha ayrıntılı hazırlanması ve farklı verilerin de değerlendirilmesini istedi

22 Şubat 2013 10:30

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda dershanelerle ilgili ayrıntılı çalışma yapılması kararlaştırıldı.
 
Dershaneler raporu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantıda masaya yatırıldı.

Başbakanlık resmi konutundaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de katıldı.

Edinilen bilgilere göre Başbakan, katılımcılara tek tek dershane raporuyla ilgili görüşlerini sordu. Çalışmanın daha ayrıntılı hazırlanması ve farklı verilerin de değerlendirilmesi istendi. O çalışma tamamlandıktan sonra Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla yeniden bir araya gelecek.

Mevcut raporda öğrencilerin yüzde 12'sinin dershaneye gittiği, 3 bin civarında dershaneden 700 kadarının özel okula dönüşebilecek düzeyde olduğu tespitleri yer alıyordu.

Dershanelerin hemen kapanması yerine, kademeli olarak özel okula dönüştürülmesi öneriliyordu.

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