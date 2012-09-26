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'Dershanede aşk'a yasak hâlâ sürüyor!

Özel dershanelerden bazıları, öğrenciler arasındaki duygusal ilişkiyi yasaklıyor

26 Eylül 2012 16:33

Ankara’da Pİ Dershaneleri’nin, geçen yıl uyguladığı 'aşk' yasağını bu yıl da sürdürdüğü, öğrenci kayıtlarında yasağın koşul olarak belirtildiği, hatta yasağa uymayan öğrencilerin dershanelerle ilişiklerinin kesildiği öğrenildi.

SinanTartanoğlu imzasıyla Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, dershane geçen yıl kayıt sözleşmesindeki “Dershanemiz öğrencileri kılık, tavır ve davranışları ile öğrenciye yakışır şekilde hareket etmek ve Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır. İlişkiyi duygusal boyuta taşıyan öğrencilerin sorgusuz-sualsiz ilişiği kesilir” maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 28 öğrencisinin kaydını silmişti.

 

Yasağı savundu

 

Atılan öğrencilerin üniversite sınavı adayı olması ve sınava hazırlık döneminin ortasında ilişiklerinin kesilmesi tartışma yaratmıştı. Dershane yönetimi “aşk yasağını”, “Burası eğitimde bilgi artırma yeridir, pastane değil. Bunu sene başında velilerle konuşuyoruz. Tepki göstermedikleri gibi teşekkür ediyorlar” sözleriyle savunmuştu.

Çok tartışılan yasak uygulamasının bu yıl da sürdürüleceği öğrenildi. Pİ Dershaneleri’nin yöneticisi, Pİ Eğitim Genel Müdürü Ayşegül Dedeoğlu, “daha önce olduğu gibi; dershane çatısı altında öğrenciler arasında ki ‘duygusal ilişki yasağını’ bu eğitim döneminde de sürdüreceklerini” kaydetti.

Özel Dershaneler Birliği (ÖZDEBİR) yöneticileri ise diğer dershanelerle böyle bir yasağın uygulanmadığını belirterek “Kendilerine üye olmayan söz konusu dershanenin, muhafazakâr topluma hitap etmeye çalıştığını” söyledi.

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