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'Dershane tartışması hükümeti üçe böldü'

Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeyle ilgili bakanlar da uzlaşıya varamadı; üç farklı görüşün öne çıktığı hükümette, şimdilik 'ince ayar'yapılması kararlaştırıldı

20 Kasım 2013 11:34

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan dershanelerle ilgili kriz büyüyor. İş dünyası ve medyanın ardından, dershanelerin kapatılmasına ilişkin düzenleme hükümet üyelerini de karşı karşıya getirdi. Hükümet üyeleri, dershanelerin kapatılması konusunda üçe bölündü. Hükümet içinde uzlaşma olmayınca düzenlemenin “paydaşlarla” görüşülerek yeniden hazırlanması kararlaştırıldı.

 

'Kapatma' rafa kalkmadı

 

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı dershanelerin kapatılmasına ilişkin düzenlemenin paydaşlarla görüşülerek yeniden ele alınacağına yönelik açıklama, kamuoyunda hükümetin geri adımı olarak algılandı. Ve bu açıklamayla birlikte, hükümetin dershanelerle ilgili düzenlemeyi askıya alacağı beklentisi oluştu. Ancak, Bakanlar Kurulu’nda düzenlemenin askıya alınması yönünde bir kararın alınmadığı ortaya çıktı. Bazı bakanlardan gelen eleştiriler üzerine, taslakta ince ayar yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

 

'Düzenleme iyi anlatılamadı'

 

Dershanelerin kapatılmasına yönelik düzenleme Bakanlar Kurulu’nda geniş bir şekilde değerlendirildi. Kurulda birçok bakan, düzenleme hakkında görüşlerini dile getirdi. Bazı bakanlar, düzenlemeye tamamen karşı çıkarken bazıları da teşvik sisteminin yetersiz olduğundan şikayet etti. Birkaç bakan da düzenlemenin yerinde olduğu konusunda görüşlerini söyledi. Kurulda, görüş birliğine varılan konu ise, düzenlemenin kamuoyuna yeterli şekilde anlatılamadığı oldu. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya, paydaşlarla yani sektör temsilcileri ile görüşülerek düzenlemenin yeniden ele alınması konusunda talimat verdi. Ayrıca, düzenlemede yer alan teşviklerle ilgili olarak daha ayrıntılı düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

 

Sektör temsilcileriyle görüşmeler başladı

 

Öte yandan, Bakanlar Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı, sektör temsilcileri ile görüşmeye başladı. Görüşmeler daha çok dershane birlikleri ve dernekleri üzerinden yürütülüyor. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları sektör temsilcilerinin düzenleme ile ilgili sözlü görüşlerini aldı. Ardından yazılı olarak da görüşler bakanlığa iletilecek.

 

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