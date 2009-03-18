Dershane gibi sendika

Türk Büro-Sen, dershane gibi çalışarak üyelerini "görevde yükselme" sınavlarına hazırlıyor. Sendika, yaklaşık 5 yılda 3 bini aşkın üyesine bu amaçla eğitim verdi.



Alınan bilgiye göre sendika, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında görev yapan üyelerini görevde yükselme sınavlarına hazırlamak amacıyla kurslar düzenliyor.



Uzman eğitimcilerle Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nde akşam ve hafta sonları düzenlenen eğitimler, ayrıca internet üzerinden yayımlanarak Ankara dışındaki üyelere ulaştırılıyor.



Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevde yükselme sınavlarına hazırlık kurslarına Maliye Bakanlığı ile başladıklarını ve yaklaşık 5 yıldır sürdürdüklerini söyledi.



Bugün ihtiyaç olan, talep gelen her kurumdan personele yönelik kurslar düzenlediklerini anlatan Yokuş, şunları kaydetti:



"Görevde yükselme sınavı açan kamu kurumlarındaki üyelerimize yönelik bu tür faaliyetleri yapıyoruz. Memurların hem çalışıp hem sınava hazırlanmaları son derece zor oluyor. Üyelerimizin aile reisi olarak, anne-baba olarak iş dışında sorumlulukları bulunuyor. Yaş faktörü de belli noktadan sonra arkadaşlarımızı zorluyor. Tüm bu olumsuzluklar karşısında üyelerimize destek olmak, onları sınavlara hazırlamak amacıyla bu eğitim kurslarını ücretsiz veriyoruz."



Kurslara, konularında uzman eğitimcilerin katıldıklarını bildiren Yokuş, kurslarda ağırlıklı olarak mesleki ve genel kültür eğitimi verdiklerini belirtti. Yokuş, eğitimlerin ertesi gün internette yayımlayarak tüm üyelere açıldığını, ayrıca Ankara dışındaki üyelerine soru bankaları ulaştırdıklarını kaydetti.



Kursların semeresini gördüklerini anlatan Yokuş, başta Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar olmak üzere kurslara katılımın olduğu iş yerlerinde üyelerinin daha başarılı olduğunu bildirdi.



Yokuş, kursların 100-150 kişilik gruplar halinde gerçekleştirildiğini ve şu ana kadar kurslardan 3 bini aşkın üyenin yararlandığını söyledi.



‘Üyelerimizin konumu, kariyeri daha iyi olsun’



Fahrettin Yokuş, şöyle konuştu:



"Bir dershane gibi üyelerimizi görevde yükselme sınavlarına hazırlayarak kariyerlerinde olabildiğince ilerlemelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Uygulamadan da en çok üyelerimiz memnun. Kurslar, başarı oranımıza da olumlu yansıdı. Görevde yükselme sınavına katılan üyelerimizin başarı oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Kurslarımızın etkiniliğini artırarak bu oranı daha da yükseltme amacındayız.



Bizim önceliklerimiz var, toplu sözleşme ve grev hakkı talebimiz var, kanuni haklarımız var. Hiçbir kurum ve şahıs, kamu çalışanlarının hakkını gasp edemez. Buna müsaade etmeyiz. Faaliyetlerimizin de temel amacı bu. Üyelerimiz daha bilinçli olsunlar, bulundukları her yerde konumları, kariyerleri daha iyi olsun. Bunlar hepimizin ortak sıkıntısı. Bunları el birliği ile çözeceğiz. İşte burada da sendika devreye giriyor. Sendikaların önemini kavramak gerekiyor. Bu tür faaliyetlerle üyelerimizle kaynaşıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız artarak devam edecek."



