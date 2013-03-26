Derse girmeyene 'ehliyet' verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Taslağı’nı hazırladı. Yeni taslağa göre teorik ve direksiyon eğitiminde devam zorunluluğuna ağırlık verilecek. Teorik derslere ve direksiyon derslerinde 5’te 1 oranında devamsızlık yapan adayların kurstan kayıtları silinecek. Bakanlık, devam durumunu sürekli takip edecek.

Taslağa göre kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verecek; “Motorlu bisiklet kullanacaklar için 'A1' sınıfı sertifika, motosiklet kullanacaklar için 'A2' sınıfı sertifika, otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacaklar için “B” sınıfı sertifika, kamyon kullanacaklar için 'C' sınıfı sertifika, çekici kullanacaklar için 'D' sınıfı sertifika, otobüs kullanacaklar için 'E' sınıfı sertifika, lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için 'F' sınıfı sertifika, iş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için 'G' sınıfı sertifika, özürlü bireylerin kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar için 'H (motosiklet)', 'H (otomobil)' sınıfı sertifika, otomobil, kamyon ve otobüsün arkasına yüklü ağırlığı 750 kilodan fazla römork takarak kullanacaklar için römork sınıfı sertifika, bütün sertifika sınıflarında teorik olarak trafik ve çevre bilgisi dersi 16, ilkyardım dersi 8 ve araç tekniği bilgisi dersi 6 saat verilecek. Sertifika sınıflarına göre kursiyerlere akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşana kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde eğitim verilecek. Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri A1 ve A2 sınıfı sertifikalar için 10 saat, B sınıfı sertifikalar için 12 saat, C ve E sınıfı sertifikalar için 25 saat, D sınıfı sertifikalar için 30 saat, F sınıfı sertifikalar için 10 saat, H (motosiklet) sınıfı sertifikalar için 10 saat ve H (otomobil) sınıfı sertifikalar için 12 saat olacak.

'Teorik ve pratik eğitime katılmayanların kayıtları silinecek'

Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esas olacak. Her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sayısının 5’te 1’inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinecek. Direksiyon eğitimi ders saati sayısının 5’de 1’i veya daha az devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak, o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda telafi programı uygulanacak. Direksiyon eğitimi dersi telafi programları için kursiyerlerden devam ettikleri derslerin ücreti alınacak. Direksiyon eğitimi dersinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinecek. Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek. Sınavlara herhangi bir nedenle girmeyenlerle sınavda başarısız olanlar; yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilecek. Direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler istemeleri hâlinde ilan edilen kurs ücretini ödemek kaydıyla yeniden eğitim alabilecek.

'Motor dersi yerine araç tekniği dersi geliyor'

Kurslarda, trafik ve çevre bilgisi, ilk yardım ve araç tekniği dersleri teorik, direksiyon eğitimi dersi uygulamalı olarak yapılacak. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon dersinin eğitimine başlanacak. Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik ve çevre bilgisi, ilkyardım ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler bu derslerden istemeleri hâlinde eğitime tabi tutulmayacak sadece sınavlara girecek.

'Teorik sınav, elektronik ortamda yapılabilecek'

Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya elektronik ortamda yapılacak. Direksiyon eğitimi dersi sınavları ise Milli Eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılacak. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılacak. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa eğitim denetmenleriyle genel denetime tabi tutulacak. Bakanlıkça veya valiliklerce gerekli görülürse ayrıca denetimler yapılacak. . İhtiyaç duyulması durumunda, denetimlerde bilirkişiler de görevlendirilecek.

'Sürücü kursları taslaktan memnun'

Sürücü kursları sektörü ile ilgili sorunları rapor halinde Milli Eğitim Bakanı ve ilgili yetkililere ilettiklerini belirten Ankara Sürücü Kursları Birliği Derneği Genel Başkanı Cengiz Güler, “Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmenlik taslağı talepler doğrultusunda değerlendirildi. Bakanımıza ve tüm yetkililere ilgisinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.